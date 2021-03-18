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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

علوي الحسيني: أخوض سباق رمضان بـ«كل ما نفترق» وأدين بالفضل للجنايني

الخميس 18/مارس/2021 - 03:09 م
الفنان علوي الحسيني
الفنان علوي الحسيني
أمير محمد خالد
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أكد الفنان علوي الحسيني لـ"الدستور" أنه تعاقد على المشاركة في بطولة مسلسل "كل ما نفترق" مع ريهام حجاج ويواصل تصويره حاليًا للأنتهاء منه مطلع شهر رمضان المقبل ويصور مشاهده مع كل من الفنانين محمد الشرنوبي وسلوي خطاب ويقدم شخصية جديدة ومختلفة عليه بعيدة عن الكوميديا الذي أشتهر بها في برنامج snl بالعربي.

وأضاف علوي أنه المنتجين طارق الجنايني وأحمد الجنايني أصحاب فضل كبير عليه بعد ربنا سبحانه وتعالي في اي نجاح يقدمه نظرًا لدعمهم الشديد له منذ بداية علاقاتهم ببعض في البرنامج الكوميدي الشهير snl بالعربي حيث قدم معهم من قبل مسلسل "مملكة أبليس" الذي حقق نجاح كبير فيه من خلال شخصية "عرسه".

يشار إلى أن مسلسل "كل ما نفترق" بطولة ريهام حجاج وعمرو عبدالجليل ورنيا يوسف وسلوي خطاب ومحمد الشرنوبي ومن تأليف محمد امين راضي وإخراج كريم العدل وانتاج طارق الجنايني بالتعاون مع شركة سينرجي وتدور الأحداث في إطار درامي ممزوج بالتشويق، حيث شقيقتان توأم، إحداهما تزن الأمور بالحكمة والعقل، والأخرى مختلفة تماما مندفعة وتميل إلى التمرد، تقع لهما العديد من المفارقات التي تؤثر في حياتهما.
علوي الحسيني: أخوض سباق رمضان بـ«كل ما نفترق» وأدين بالفضل للجنايني
علوي الحسيني: أخوض سباق رمضان بـ«كل ما نفترق» وأدين بالفضل للجنايني
علوي الحسيني: أخوض سباق رمضان بـ«كل ما نفترق» وأدين بالفضل للجنايني
علوي الحسيني: أخوض سباق رمضان بـ«كل ما نفترق» وأدين بالفضل للجنايني

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