الإمارات: تقديم 150 ألفًا و97 جرعة من لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية عن تقديم 150 ألفًا و97 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية؛ وبذلك يرتفع إجمالي الجرعات التي تم تقديمها حتى الآن 6 ملايين و980 ألفًا و466 جرعة ومعدل توزيع اللقاح يبلغ 70.58 جرعة لكل 100 شخص.وأوضحت الوزارة- وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية اليوم الخميس- أن ذلك يأتي تماشيًا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كورونا"، وسعيًا إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.