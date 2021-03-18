الإمارات: تقديم 150 ألفًا و97 جرعة من لقاح كورونا
الخميس 18/مارس/2021 - 03:40 م
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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية عن تقديم 150 ألفًا و97 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية؛ وبذلك يرتفع إجمالي الجرعات التي تم تقديمها حتى الآن 6 ملايين و980 ألفًا و466 جرعة ومعدل توزيع اللقاح يبلغ 70.58 جرعة لكل 100 شخص.
وأوضحت الوزارة- وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية اليوم الخميس- أن ذلك يأتي تماشيًا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كورونا"، وسعيًا إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.
وأوضحت الوزارة- وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية اليوم الخميس- أن ذلك يأتي تماشيًا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كورونا"، وسعيًا إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.