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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تنفيذ 51 إزالة إدارية في حملة مكبرة ببني مزار بالمنيا

الخميس 18/مارس/2021 - 03:45 م
حملة مكبرة على الأسواق
حملة مكبرة على الأسواق
المنيا ـ على حسين
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نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار شمال محافظة المنيا اليوم حملة مكبرة على الأسواق ومحلات اللحوم والجزارة والمواد الغذائية وشوارع المدينة ضمت إدارة الاشغالات وادارة الأغذية الإدارة البيطرية نجحت خلالها في ضبط وتحرير 22 محضرًا متنوعًا في مجال الأغذية، وتنفيذ 51 إزالة إدارية و20 محضر إشغال طريق.

قال إسماعيل الفحام رئيس مركز ومدينة بني مزار ضمت الدكتور طارق محمد صلاح بالطب البيطرى ومصطفى محمد كامل ومحمد مغربى حسين مفتشي الأغذية بالإدارة الصحية وأحمد رجب محمد مسئول الإشغالات وهلال أحمد عبدالرحيم وباقى موظفى الإشغالات.

وأسفرت الحملة عن ضبط 15 محضر عدم الحصول على شهادة صحية و6 عدم مراعاة الإرشادات الصحية وإعدام      700 كيلو لبن غير صالحة للاستهلاك الأدمى ومحضر ذبح خارج السلخانه 51 إزالة إدارية و10 محاضر إشغال
و10 محاضر ضبط إشغال بمدينة بنى مزار.

وأضاف رئيس المركز أن الهدف من هذه الحملات ضبط الأسعار والتأكد من صحة وسلامة وجودة الأغذية المعروضة وإزالة الإشغالات من الطرق العامة للتيسير علي حركة سير المواطنين والحالة المرورية، مشيرًا إلي أنه تم تحرير المحاضر اللازمة بالمخالفات المضبوطة وإحالتها للنيابة العامة للتحقيق.

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