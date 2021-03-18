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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أكثر من 60 مؤسسة تُطالب إدارة بايدن بتنفيذ وعودها بشأن فلسطين

الخميس 18/مارس/2021 - 03:56 م
بايدن
بايدن
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بعثت الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية رسالة موقعة من أكثر من 60 مؤسسة أمريكية وفلسطينية ودينية تطالب إدارة الرئيس جو بايدن وتحثها على تنفيذ وعودها التي تعهدت بها منذ الحملة الانتخابية.

وأكد الناشط في الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية حنّا حنانيا أن إدارة بايدن كانت قد وعدت بإعادة المساعدات للسلطة وللأونروا وفتح القنصلية الأمريكية في القدس وفتح ممثلية منظمة التحرير وإعادة العلاقات بين الجانبين.

كما أشار حنانيا في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الخميس، إلى أنه تم التأكيد أيضًا على أن ما يجري على الأرض الفلسطينية المحتلة هو تمييز عنصري تمارسه سلطات الاحتلال لا سيما وأن أبناء شعبنا لم يتمكنوا حتى اللحظة من الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقال حنانيا: إن العمل جارٍ لعقد سلسلة لقاءات واجتماعات والتحرك المتواصل على كل المستويات واستخدام كل وسائل الضغط لحث الإدارة الأمريكية الجديدة للإيفاء بوعودها.

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