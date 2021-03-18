سخرية وتهديد.. ردود الفعل الروسية على تصريحات بايدن ضد بوتين

تتصاعد التوترات خلال هذه الفترة، بين روسيا والولايات المتحدة الامريكية، خاصة بعد تصريحات الرئيس الامريكي جو بايدن وهجومه، أمس الاربعاء، على نظيره الروسي فلاديمر بوتين.وترصد الدستور ردود الفعل الروسية شديدة اللهجة والتي توالت حتى قام بوتين برد قصير لكنه حاسم وأوقع بايدن في مأزق.-الرئيس الروسي يسخر ويهدد في آن واحدوفي رد يبدو ساخر وفي نفس الوقت يبدو تهديدا قاسيا، رد بوتين على تصريحات بايدن منذ قليل، قائلًا: إنه سيتعين على الولايات المتحدة الامريكية أن تحسب حسابًا لروسيًا.وأضاف بوتين في تصريح، اليوم الخميس، تعليقا على تصريحات بايدن الأخيرة الذي هدده فيها بـ"دفع الثمن" واعتبر فيها الرئيس الروسي، "قاتلا"، أن الإدارة الأمريكية تريد علاقات مع روسيا، فقط بشروط واشنطن، في حين أن روسيا ستعمل فقط على النحو الذي يفيدها.وقال بوتين، إن الولايات المتحدة تظن أننا مثلها ولكن لدينا شفرة جينية مختلفة".وتابع بوتين في تعليقه: "بشأن تصريحات زميلي الأمريكي فماذا أرد عليه؟ سأقول له: كن معافى! أتمنى له الصحة"، مشيرا إلى أنه قال ذلك "ليس سخرية أو مزاحا".كما أشار الرئيس الروسي إلى أن "هناك العديد من الأشخاص الشرفاء والمحترمين في الإدارة الأمريكية، وروسيا ستعتمد عليهم".وكان قد أشار بايدن أيضا إلى أن بوتين "سيدفع الثمن" مقابل التدخل المزعوم في الانتخابات الأمريكية.-الكرملين يصف تصريحات بايدن بغير المسبوقةقال الكرملين، اليوم الخميس، إن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن سيئة للغاية وغير مسبوقة، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية.وجاء تصريح الكرملين، تعليقا على ما قاله الرئيس الأمريكي، لقناة "أي بي سي" الأمريكية، أمس الأربعاء، من أن القيادة الروسية يجب أن "تدفع الثمن" مقابل التدخل المزعوم في الانتخابات الأمريكية، كما أجاب بايدن بـ"نعم"، عن سؤال الصحفي بشأن ما إذا كان يعتقد أن بوتين "قاتل".وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في تصريح اليوم الخميس، إن الرئيس الأمريكي أظهر أنه بالتأكيد لا يخطط لتحسين العلاقات مع روسيا، وأكد أن روسيا ستنطلق من هذا المستقبل عند التعامل مع الولايات المتحدة.وأوضح بيسكوف أنه تم استدعاء السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، للتشاور ومراجعة العلاقات مع الولايات المتحدة.وحول ما إذا كان بوتين سيستمع للسفير الروسي الذي سيتوجه إلى موسكو يوم 20 الشهر الجاري، قال بيسكوف إن ذلك لم يتم التخطيط له لكن الرئيس الروسي سيستمع إليه إذا لزم الأمر.-الخارجية الروسية تتحدث عن مأزققالت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، "في التاريخ الحديث من الصعب أن نتذكر مثل هذه الأشياء. إنها وقعت، لكنها كانت مرتبطة بالوضع الدولي الصعب. أما العلاقات الثنائية، وفي حقيقة الأمر يدور الحديث عن المأزق في العلاقات الثنائية والذي قادتها إليه واشنطن، ووفق هذا السيناريو فلا نتذكره".وأفادت وزارة الخارجية الروسية سابقا بأنها دعت سفيرها لدى واشنطن، أناتولي أنتونوف، للعودة إلى موسكو لإجراء مشاورات حول كيفية تطوير العلاقات مع الولايات المتحدة. وأشارت الوزارة إلى أنها تهتم بمنع تدهور لا رجوع فيه في العلاقات الروسية الأمريكية، وتحديد طريق لتصحيح هذه العلاقات التي تقع حاليا في حالة صعبة للغاية.-السفارة الروسية تؤكد توجه السفير إلي موسكو لبحث العلاقاتمن جهتها أفادت السفارة الروسية لدى واشنطن أن السفير سيتجه إلى موسكو السبت القادم.وتمت دعوة أنتونوف إلى موسكو على خلفية تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي أجاب إيجابيا على سؤال صحفي فيما إذا كان يعتبر نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، "قاتلا".-الاتحاد الروسي: استدعاء موسكو لسفيرها لدى واشنطن لن يكون رد الفعل الأخيركشف نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي، قسطنطين كوساتشوف، اليوم الخميس، عن مطالب روسيا بعد الهجوم الأمريكي الحاد.وقال كوساتشوف، وفقا لوكالة نوفوسيتي، إن استدعاء موسكو لسفيرها لدى واشنطن للتشاور لن يكون آخر خطوة لها، إذا لم تفسر واشنطن تصريحات بايدن حول بوتين ولم تعتذر عنها.وكتب كوساتشوف على صفحته في فيسبوك اليوم الخميس، أن مثل هذه التقييمات الصادرة من لسان رئيس دولة (بايدن) ليست مقبولة، وتؤدي إلى توتر العلاقات الروسية الأمريكية.وأضاف: "إن استدعاء موسكو لسفيرها لدى واشنطن للتشاور يعد رد فعل سريع وكاف وصحيح وحيد في مثل هذه الحالة. وأعتقد أنه لن يكون رد الفعل الأخير، إذا لم يقدم الجانب الأمريكي توضيحات بشأنها (تصريحات بايدن حول بوتين) ولم يعتذر عنها".وأشار إلى أن الولايات المتحدة "وفق رأي الخبراء تسقط قنبلة في أي مكان من العام كل 12 دقيقة"، داعيا بايدن للتعليق على ذلك.