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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند 9485 نقطة

الخميس 18/مارس/2021 - 03:07 م
الأسهم السعودية
الأسهم السعودية
وكالات
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 116.30 نقطة ليقفل عند مستوى 9485.96 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 10.7 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 350 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 385 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 96 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 93 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات اليمامة للحديد، ووفرة، وبدجت السعودية، وأنابيب، ومجموعة فتيحي الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات المتقدمة، وبتروكيم، والراجحي، ومجموعة الحكير، وينساب فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.75% و3.98%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، ومجموعة الحكير، والإنماء، وسيرا، وبترو رابغ هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، ومتطورة، ومجموعة الحكير، والمستشفى السعودي الألماني، واليمامة للحديد هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو" اليوم مرتفعًا 676.65 نقطة ليقفل عند مستوى 24505.33 نقطة، وبتداولات بلغت 28 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 300 ألف سهم تقاسمتها 1017 صفقة.

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