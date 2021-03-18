توقيع عقود بث قناة جامعة طنطا على نايل سات

أكد اللواء أحمد أنيس، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات"، أن الشركة لا تتوانى فى توفير كافة امكانياتها لخدمة العملية التعليمية وتطورها فى مصر، فى إطار خطه الدولة للإرتقاء بالطلاب فى ظل مجابهة شاملة لوباء كورونا المستجد.جاء ذلك خلال توقيع عقد اطلاق قناة جامعة طنطا التعليمية بحضور الدكتور محمود احمد زكى رئيس جامعة طنطا والدكتور محمود شكل المدير التنفيذى للقناة.ويأتى إطلاق قناة جامعة طنطا على اقمار نايل سات كأول مبادرة من جامعة حكومية لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد بدعم ومساندة الدكتور خالد عبد الغفار وزيرالتعليم العالى والبحث العلمى.وقال انيس إن عقد الجامعة يمتد لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد وسيتم بث القناة على تردد ١١١٣٧ رأسي اعتبارً من اول سيتمبر القادم، موضحًا ان الشركة ستوفر التدريب والدعم الفنى لخروج القناة بالشكل الذى يليق بجامعة طنطا، مثمنا فى الوقت ذاته تفكير القيادات التعليميه للجامعه فى تلك الخطوه لتخفيف الأعباء عن كاهل الطلاب فى تلك المرحلة التعليمية.وأشار رئيس مجلس إدارة نايل سات أن الجامعة ستبدأ بث برامجها التعليمية لطلاب أربع كليات وهى التجارة والحقوق والتربية والآداب متوقعًا التوسع فى بث برامج باقى الكليات تباعًا حسب الخطه الموضوعه من إدارة الجامعة.من جانبه قال الدكتور محمود أحمد زكى رئيس جامعة طنطا أن الجامعة اتخذت تلك الخطوة للتوسع فى عمليات التعليم عن بعد فى ظل جائحة كورونا وذلك ضمن الخطط التى ناقشها المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار فى إطار التعليم الهجين الذى تقرر تطبيقها بداية من العام الدراسى الحالى.وتوجه رئيس جامعه طنطا بالشكر لقيادات نايل سات على التعاون الذى أيدوه لخروج تلك القناة للنور فى سبتمبر القادم، متوقعًا التوسع فى بث المواد التعليميه لباقى الكليات التابعة للجامعه خلال الفترة المقبلة.