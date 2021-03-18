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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«رحلة 92.1».. برنامج إذاعي عن القصص الحقيقية وراء المعالم المصرية

الخميس 18/مارس/2021 - 03:04 م
رحلة 92.1
رحلة 92.1
منار إبراهيم
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كبسولة قصصية، تقدمها الكاتبة والروائية هبة أحمد حسب، عبر برنامجها الجديد رحلة 92.1، تقرب المستمعين من أشهر الأماكن التاريخية وتنوه إلى خباياها الاجتماعية.

قالت هبة حسب، في تصريحات خاصة، إن برنامجها الذي أطلقته محطة رادية إنرجي، يتحدث عن حدوتة الأماكن التاريخية، ليس شكلها المعماري أو زخرفتها الخارجية، لكن القصة التي كانت وراه تواجدها أو بنائها.

وأضافت هبة حسب:" كل مكان في مصر تكون ورائه قصة سواء حب أو خيانة أو حرب، وأحيانا تكون أساطير يعتقد فيها الناس الذين يمروا عليها يوميا".

وتحدثت مذيعة برنامج رحلة 92.1، عن نشأتها في منطقة عابدين ووسط البلد، وشغفها بالأماكن التاريخية والقاهرة الفاطمية والخديوية، التي كانت تمر عليها يوميا سواء أثناء ذهابها للدراسة أو الخروج لتقضية المشاوير.

قالت هبة حسب إنها وجدت نقصا في برامج الراديو التي تقدم هذا المحتوى، وطرحت الفكرة على إدارة إنرجي التي وافقت على الفور، وقررت تقديمها كفقرة قصيرة لعدة دقائق حتى لا يمل المستمعين وينتبهوا لما تقدمه.

نوهت هبة حسب في برنامجها إلى عدة أماكن ومعالم غير معروفة مثل حطام السفينة التي غرفت على السواحل المصرية عام 1760، ومتواجدة في متحف الغردقة حاليا، وقصص الحب المآساوية التي شهدها قصر عائشة فهمي وتداخل فيها العديد من الأطراف مثل يوسف وهبي ومحمود شكوكو.

البرنامج حتى الآن بمثابة علامة إشارة إلى الأماكن غير المكتشف، وتاريخها غير المعلوم، وتقدم خدمة عن مواقعها وأسعار التذاكر وكيفية ومواعيد زيارتها.

تأمل هبة حسب، أن يكون للبرنامج صدى كبير، وأن تدعمه وزارة السياحة حتى تتمكن من إيصال فكرتها لشريحة أكبر من الجمهور، وهيئة تنشيط السياحة التي تستفيد كثيرا من مواقعهم الإلكترونية في رحلة البحث عن المعلومات الدقيقة.

الخلفية الصحفية لهبة حسب، تسهم كثيرا في طريقة تقديم المعلومة للمستمعين، والتحقق منها من مصادر متعددة ما أفادها كثيرا، وكانت ردود الفعل حتى الآن إيجابية من قبل الجمهور.

تحضر هبة حسب حاليا لتقديم برنامج عبر محطة إنرجي في رمضان، يتحدث أكثر عن التاريخ والتراث الشعبي في مصر، لأنها شغوفة بالأحداث التاريخية بقدر حبها للأماكن والمعالم بحسب وصفها.

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