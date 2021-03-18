«رحلة 92.1».. برنامج إذاعي عن القصص الحقيقية وراء المعالم المصرية

«رحلة 92.1».. برنامج إذاعي عن القصص الحقيقية وراء المعالم المصرية
الخميس 18/مارس/2021 - 03:04 م
منار إبراهيمطباعة
كبسولة قصصية، تقدمها الكاتبة والروائية هبة أحمد حسب، عبر برنامجها الجديد رحلة 92.1، تقرب المستمعين من أشهر الأماكن التاريخية وتنوه إلى خباياها الاجتماعية.
قالت هبة حسب، في تصريحات خاصة، إن برنامجها الذي أطلقته محطة رادية إنرجي، يتحدث عن حدوتة الأماكن التاريخية، ليس شكلها المعماري أو زخرفتها الخارجية، لكن القصة التي كانت وراه تواجدها أو بنائها.
وأضافت هبة حسب:" كل مكان في مصر تكون ورائه قصة سواء حب أو خيانة أو حرب، وأحيانا تكون أساطير يعتقد فيها الناس الذين يمروا عليها يوميا".
وتحدثت مذيعة برنامج رحلة 92.1، عن نشأتها في منطقة عابدين ووسط البلد، وشغفها بالأماكن التاريخية والقاهرة الفاطمية والخديوية، التي كانت تمر عليها يوميا سواء أثناء ذهابها للدراسة أو الخروج لتقضية المشاوير.
قالت هبة حسب إنها وجدت نقصا في برامج الراديو التي تقدم هذا المحتوى، وطرحت الفكرة على إدارة إنرجي التي وافقت على الفور، وقررت تقديمها كفقرة قصيرة لعدة دقائق حتى لا يمل المستمعين وينتبهوا لما تقدمه.
نوهت هبة حسب في برنامجها إلى عدة أماكن ومعالم غير معروفة مثل حطام السفينة التي غرفت على السواحل المصرية عام 1760، ومتواجدة في متحف الغردقة حاليا، وقصص الحب المآساوية التي شهدها قصر عائشة فهمي وتداخل فيها العديد من الأطراف مثل يوسف وهبي ومحمود شكوكو.
البرنامج حتى الآن بمثابة علامة إشارة إلى الأماكن غير المكتشف، وتاريخها غير المعلوم، وتقدم خدمة عن مواقعها وأسعار التذاكر وكيفية ومواعيد زيارتها.
تأمل هبة حسب، أن يكون للبرنامج صدى كبير، وأن تدعمه وزارة السياحة حتى تتمكن من إيصال فكرتها لشريحة أكبر من الجمهور، وهيئة تنشيط السياحة التي تستفيد كثيرا من مواقعهم الإلكترونية في رحلة البحث عن المعلومات الدقيقة.
الخلفية الصحفية لهبة حسب، تسهم كثيرا في طريقة تقديم المعلومة للمستمعين، والتحقق منها من مصادر متعددة ما أفادها كثيرا، وكانت ردود الفعل حتى الآن إيجابية من قبل الجمهور.
تحضر هبة حسب حاليا لتقديم برنامج عبر محطة إنرجي في رمضان، يتحدث أكثر عن التاريخ والتراث الشعبي في مصر، لأنها شغوفة بالأحداث التاريخية بقدر حبها للأماكن والمعالم بحسب وصفها.
قالت هبة حسب، في تصريحات خاصة، إن برنامجها الذي أطلقته محطة رادية إنرجي، يتحدث عن حدوتة الأماكن التاريخية، ليس شكلها المعماري أو زخرفتها الخارجية، لكن القصة التي كانت وراه تواجدها أو بنائها.
وأضافت هبة حسب:" كل مكان في مصر تكون ورائه قصة سواء حب أو خيانة أو حرب، وأحيانا تكون أساطير يعتقد فيها الناس الذين يمروا عليها يوميا".
وتحدثت مذيعة برنامج رحلة 92.1، عن نشأتها في منطقة عابدين ووسط البلد، وشغفها بالأماكن التاريخية والقاهرة الفاطمية والخديوية، التي كانت تمر عليها يوميا سواء أثناء ذهابها للدراسة أو الخروج لتقضية المشاوير.
قالت هبة حسب إنها وجدت نقصا في برامج الراديو التي تقدم هذا المحتوى، وطرحت الفكرة على إدارة إنرجي التي وافقت على الفور، وقررت تقديمها كفقرة قصيرة لعدة دقائق حتى لا يمل المستمعين وينتبهوا لما تقدمه.
نوهت هبة حسب في برنامجها إلى عدة أماكن ومعالم غير معروفة مثل حطام السفينة التي غرفت على السواحل المصرية عام 1760، ومتواجدة في متحف الغردقة حاليا، وقصص الحب المآساوية التي شهدها قصر عائشة فهمي وتداخل فيها العديد من الأطراف مثل يوسف وهبي ومحمود شكوكو.
البرنامج حتى الآن بمثابة علامة إشارة إلى الأماكن غير المكتشف، وتاريخها غير المعلوم، وتقدم خدمة عن مواقعها وأسعار التذاكر وكيفية ومواعيد زيارتها.
تأمل هبة حسب، أن يكون للبرنامج صدى كبير، وأن تدعمه وزارة السياحة حتى تتمكن من إيصال فكرتها لشريحة أكبر من الجمهور، وهيئة تنشيط السياحة التي تستفيد كثيرا من مواقعهم الإلكترونية في رحلة البحث عن المعلومات الدقيقة.
الخلفية الصحفية لهبة حسب، تسهم كثيرا في طريقة تقديم المعلومة للمستمعين، والتحقق منها من مصادر متعددة ما أفادها كثيرا، وكانت ردود الفعل حتى الآن إيجابية من قبل الجمهور.
تحضر هبة حسب حاليا لتقديم برنامج عبر محطة إنرجي في رمضان، يتحدث أكثر عن التاريخ والتراث الشعبي في مصر، لأنها شغوفة بالأحداث التاريخية بقدر حبها للأماكن والمعالم بحسب وصفها.