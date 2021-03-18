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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

انخفاض أسعار الذهب في منتصف التعاملات

الخميس 18/مارس/2021 - 03:04 م
الذهب
الذهب
دعاء أبو العزم
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شهدت أسعار الذهب اليوم الخميس، تراجعا بقيمة 4 جنيهات للعيار الواحد تأثرا بالبورصات العالمية المتأثرة بالسياسات الاقتصادية.

وقال نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن أسعار الذهب سجلت انخفاضا بقيمة 4 جنيهات للعيار الواحد.

وأضاف نجيب في تصريحات لـ"الدستور" أن أسعار الذهب سجلت سعر يبدأ من 655 جنيه لعيار 18 وسجل عيار 21 نحو 764 جنيها، وسجل عيار 24 نحو 873 جنيها.

وأوضح عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، أن أسعار الجنيه الذهب سجلت سعر يبدأ من 6112 جنيها، فيما سجل سعر الأوقية العالمية نحو 1728 دولارا.

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