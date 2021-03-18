قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة فى الجامعات الحكومية

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، عن صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.وجاءت التعيينات على النحو التالي:· الدكتور حسن عبد المنعم إبراهيم رئيسًا لجامعة العريش.· الدكتور خالد محمود محمد- نائبًا لرئيس جامعة السادات لشئون المجتمع والبيئة.· الدكتور إبراهيم لطفي محمد أحمد عميدًا لكلية تكنولوجيا تعليم حلوان.· الدكتور محمد السيد شلط عميدًا لكلية زراعة طنطا.