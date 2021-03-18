قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة فى الجامعات الحكومية
الخميس 18/مارس/2021 - 03:03 م
إسراء جمال - ريم محمودطباعة
أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، عن صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.
وجاءت التعيينات على النحو التالي:
· الدكتور حسن عبد المنعم إبراهيم رئيسًا لجامعة العريش.
· الدكتور خالد محمود محمد- نائبًا لرئيس جامعة السادات لشئون المجتمع والبيئة.
· الدكتور إبراهيم لطفي محمد أحمد عميدًا لكلية تكنولوجيا تعليم حلوان.
· الدكتور محمد السيد شلط عميدًا لكلية زراعة طنطا.
وجاءت التعيينات على النحو التالي:
· الدكتور حسن عبد المنعم إبراهيم رئيسًا لجامعة العريش.
· الدكتور خالد محمود محمد- نائبًا لرئيس جامعة السادات لشئون المجتمع والبيئة.
· الدكتور إبراهيم لطفي محمد أحمد عميدًا لكلية تكنولوجيا تعليم حلوان.
· الدكتور محمد السيد شلط عميدًا لكلية زراعة طنطا.