رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«REN21» تطلق تقرير الحالة العالمية لمصادر الطاقة المتجددة في المدن

الخميس 18/مارس/2021 - 03:00 م
الطاقة
الطاقة
عمرو خان
طباعة
أطلقت شبكة سياسات الطاقة المتجددة للقرن الواحد وعشرين الدولية REN21 صباح اليوم الخميس الإصدار الثاني من تقرير الحالة العالمية لمصادر الطاقة المتجددة في المدن، إذ يبدو أن إطلاق التقرير يمثل فرصة جيدة للتفكير في دور حكومات المدن في تحول الطاقة، وأيضًا في دور البيانات والمعرفة والأدلة في صنع القرار.

وجاء في تقرير الحالة عدة تسأولات منها هل للمدن دور حقًا في تحول الطاقة؟، ما الذي يعوق المدن؟ كيف تؤدي البيانات والتقارير إلى التغيير؟، أجيب عنها في فقرات متتالية، في إطار ملخص موجز للتقرير السنوي شبكة سياسات الطاقة المتجددة للقرن الواحد وعشرين.

هل للمدن دور حقًا في تحول الطاقة
يتساءل البعض عن دور المدن في تحول الطاقة، لا سيما في ضوء المسؤولية التاريخية للحكومات الوطنية عن إمدادات الطاقة وأمن الطاقة، وبالتالي الانتقال إلى أنظمة الطاقة المستدامة. حقًا، لا تحظى قيمة جهود المدن في تحول الطاقة بالتقدير الكافي وغير معروفة على حد سواء.

يشير هذا الاستجواب إلى أن "انتقال الطاقة" كافٍ للحد من التسخين العالمي إلى 1.5 درجة مئوية ويتجاهل أن قطاع الطاقة لا يمثل سوى 17٪ فقط من الاستهلاك النهائي للطاقة. 80٪ الأخرى من استهلاك الطاقة تأتي من النقل والتدفئة والتبريد. حتى مع الاتجاه الحالي للكهرباء، فإن السياسات خارج قطاع الطاقة تعتبر أساسية لثورة حقيقية في مجال الطاقة.

غالبًا ما يتم تنفيذ السياسات والإجراءات التي تؤثر على النقل والتدفئة والتبريد في المباني أو حتى تحديدها على المستوى المحلي، مما يجعل المدن جهات فاعلة رئيسية في تغيير الطريقة التي يستهلك بها المواطنون والشركات والصناعة الطاقة لاستخدامات تتجاوز الطاقة.
ما الذي يعوق المدن؟
أثناء البحث عن مصادر الطاقة المتجددة في تقرير الحالة العالمية للمدن، واجهنا العديد من القصص المشجعة. قامت العديد من حكومات المدن بتركيب أو شراء أو التعاقد للحصول على الطاقة المتجددة لتلبية الطلب من عملياتها الخاصة. كما استمروا في تبني أهداف الطاقة المتجددة وتنفيذ سياسات لتحفيز الاستهلاك المحلي وتوليد مصادر الطاقة المتجددة، ووضعوا أهدافًا صافية صفرية وحظروا الوقود الأحفوري للاستخدامات المختلفة.

على الرغم من إلهام هذه القصص، إلا أن حكومات المدن في جميع أنحاء العالم لا تفعل ما يكفي لانتقال الطاقة. قد لا يكون لديهم الموارد أو الخبرة، أو ليس لديهم رؤية واضحة لما هو ممكن على مستواهم.

كيف تؤدي البيانات والتقارير إلى التغيير؟
السؤال يبدو مبررا. يبدو توفير البيانات والمعرفة حول اتجاهات الطاقة المتجددة في المدن بعيدًا عن التنفيذ. ليس هناك شك: لتسريع استيعاب مصادر الطاقة المتجددة، نحتاج إلى إجراءات عاجلة ونحتاج إلى وقف الالتزامات التي لا يتبعها عمل.

ومع ذلك، ندعو إلى النظر إلى البيانات والمعرفة بطريقة أوسع. لا يتعلق الأمر فقط بتقديم أفضل الحقائق، ولكن وظائف نقل المعرفة هي المفتاح. وفيما يتعلق بتقرير الطاقة المتجددة في المدن، فإن ذلك يشمل: زيادة الوعي بالدور الذي يمكن أن يلعبه صناع القرار ؛ تقديم حقائق تمت مراجعتها من قبل الأقران تساعد في سرد قصص موثوقة، والتي تعمل في النهاية على توسيع نطاق دعم مصادر الطاقة المتجددة وفي الحالة الفريدة لمعرفة مصادر REN21 الجماعية، قم بتطوير فهم مشترك ومجتمع لتسهيل التعاون وتسهيل العمل.

موضوعات متعلقة

الرئيس السيسي يوجه بإطلاق أسماء شهداء الأطباء على شوارع العاصمة الإدارية

كشف السبب وراء ارتفاع الإصابات بين العمال في حريق مصنع العبور

اعرف نتيجتك| رابط بوابة الأزهر الالكترونية للنتائج 2021 | استعلم عن نتائج الترم الأول

فرص لسقوط أمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الخميس


الصور

image description

«المتولي» عميدًا لكلية الهندسة بدمياط

image description

جامعة أسيوط: انطلاق فعاليات مؤتمر القدم السكري وأمراض الغدد الصماء والسكر

image description

تمهيد وتجهيز شواطئ مدينة رأس البر بدمياط (صور)

image description

محافظ أسيوط يتفقد مركز تطعيم المواطنين بلقاح كورونا

image description

5 ملايين جنيه لرصف طريق 191 بدمياط

الأكثر قراءة

رابط الاستعلام عن نتيجة «أولى وتانية ثانوي» للترم الأول 2021

ننشر رابط نتيجة اولى وثانية ثانوي اليوم 2021

«الخارجية» ترد على اعتزام إثيوبيا استكمال ملء سد النهضة دون اتفاق

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2021 بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج

إنفوجراف

image description

يوم المرأة المصرية (إنفوجراف)

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

العالمية للأرصاد: الطقس ليس له تأثير حاسم على انتشار كورونا

عمان تفوز بجائزة أفضل فيلم في مجال مكافحة جرائم المعلومات

«ديزني لاند» يعاود نشاطه فى كاليفورنيا فى 30 أبريل

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 18-3-2021

أيام زمان

«الأتوبيس توقف فأصبحت ممثلا».. حكاية دخول عماد حمدي الفن

«أردت أن أكون شيطانة وفشلت».. موقف مدهش من طفولة شادية

«معاك».. حكايات هاني لاشين مع عمر الشريف

«أيامي مع الموسيقى».. رحلة منير الوسيمي من الإسكندرية إلى مجد القاهرة

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
دور الفن.. وجذور الانتماء للوطن
ماجد حبته
بلطجة إخوانية فى مطار قرطاج
مؤمن المحمدي
شح الأهلي
صفوت البياضي
منظمة الصحة العالمية
المزيد

الثقافة

بعد قليل.. غلق باب الحجز في معرض إسكندرية للكتاب

«ظلال الشك» رواية جديدة لـ أحمد عرفات القاضي

أنس الديب: أتمنى ابتكار شخصية مثل «حنظلة» لناجي العلي

«ستروبتوكين».. رواية لـ سعيد شحاتة عن دار «ميتا بوك»