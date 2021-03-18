«REN21» تطلق تقرير الحالة العالمية لمصادر الطاقة المتجددة في المدن

أطلقت شبكة سياسات الطاقة المتجددة للقرن الواحد وعشرين الدولية REN21 صباح اليوم الخميس الإصدار الثاني من تقرير الحالة العالمية لمصادر الطاقة المتجددة في المدن، إذ يبدو أن إطلاق التقرير يمثل فرصة جيدة للتفكير في دور حكومات المدن في تحول الطاقة، وأيضًا في دور البيانات والمعرفة والأدلة في صنع القرار.وجاء في تقرير الحالة عدة تسأولات منها هل للمدن دور حقًا في تحول الطاقة؟، ما الذي يعوق المدن؟ كيف تؤدي البيانات والتقارير إلى التغيير؟، أجيب عنها في فقرات متتالية، في إطار ملخص موجز للتقرير السنوي شبكة سياسات الطاقة المتجددة للقرن الواحد وعشرين.هل للمدن دور حقًا في تحول الطاقةيتساءل البعض عن دور المدن في تحول الطاقة، لا سيما في ضوء المسؤولية التاريخية للحكومات الوطنية عن إمدادات الطاقة وأمن الطاقة، وبالتالي الانتقال إلى أنظمة الطاقة المستدامة. حقًا، لا تحظى قيمة جهود المدن في تحول الطاقة بالتقدير الكافي وغير معروفة على حد سواء.يشير هذا الاستجواب إلى أن "انتقال الطاقة" كافٍ للحد من التسخين العالمي إلى 1.5 درجة مئوية ويتجاهل أن قطاع الطاقة لا يمثل سوى 17٪ فقط من الاستهلاك النهائي للطاقة. 80٪ الأخرى من استهلاك الطاقة تأتي من النقل والتدفئة والتبريد. حتى مع الاتجاه الحالي للكهرباء، فإن السياسات خارج قطاع الطاقة تعتبر أساسية لثورة حقيقية في مجال الطاقة.غالبًا ما يتم تنفيذ السياسات والإجراءات التي تؤثر على النقل والتدفئة والتبريد في المباني أو حتى تحديدها على المستوى المحلي، مما يجعل المدن جهات فاعلة رئيسية في تغيير الطريقة التي يستهلك بها المواطنون والشركات والصناعة الطاقة لاستخدامات تتجاوز الطاقة.ما الذي يعوق المدن؟أثناء البحث عن مصادر الطاقة المتجددة في تقرير الحالة العالمية للمدن، واجهنا العديد من القصص المشجعة. قامت العديد من حكومات المدن بتركيب أو شراء أو التعاقد للحصول على الطاقة المتجددة لتلبية الطلب من عملياتها الخاصة. كما استمروا في تبني أهداف الطاقة المتجددة وتنفيذ سياسات لتحفيز الاستهلاك المحلي وتوليد مصادر الطاقة المتجددة، ووضعوا أهدافًا صافية صفرية وحظروا الوقود الأحفوري للاستخدامات المختلفة.على الرغم من إلهام هذه القصص، إلا أن حكومات المدن في جميع أنحاء العالم لا تفعل ما يكفي لانتقال الطاقة. قد لا يكون لديهم الموارد أو الخبرة، أو ليس لديهم رؤية واضحة لما هو ممكن على مستواهم.كيف تؤدي البيانات والتقارير إلى التغيير؟السؤال يبدو مبررا. يبدو توفير البيانات والمعرفة حول اتجاهات الطاقة المتجددة في المدن بعيدًا عن التنفيذ. ليس هناك شك: لتسريع استيعاب مصادر الطاقة المتجددة، نحتاج إلى إجراءات عاجلة ونحتاج إلى وقف الالتزامات التي لا يتبعها عمل.ومع ذلك، ندعو إلى النظر إلى البيانات والمعرفة بطريقة أوسع. لا يتعلق الأمر فقط بتقديم أفضل الحقائق، ولكن وظائف نقل المعرفة هي المفتاح. وفيما يتعلق بتقرير الطاقة المتجددة في المدن، فإن ذلك يشمل: زيادة الوعي بالدور الذي يمكن أن يلعبه صناع القرار ؛ تقديم حقائق تمت مراجعتها من قبل الأقران تساعد في سرد قصص موثوقة، والتي تعمل في النهاية على توسيع نطاق دعم مصادر الطاقة المتجددة وفي الحالة الفريدة لمعرفة مصادر REN21 الجماعية، قم بتطوير فهم مشترك ومجتمع لتسهيل التعاون وتسهيل العمل.