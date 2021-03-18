البورصة تخسر 7 مليارات جنيه في ختام تعاملات اليوم

تراجعت مؤشرات البورصة، بشكل جماعي في ختام تعاملات اليوم الخميس، بسبب عمليات بيع مكثفة من قبل المتعاملين العرب والأجانب على أغلبية أسهم السوق المتداولة.وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيجدة بالبورصة نحو 7 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى 666.781 مليار جنيه.وهبط المؤشر الرئيسي للسوق «إيجي إكس 30» بنسبة 1.35%، ليغلق عند مستوى 10918 نقطة، وهبط مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 2123 نقطة، وانخفض مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 1.85% ليغلق عند مستوى 13250 نقطة، ونزل مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 4204 نقطة.كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوى الأوزان» بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 2078 نقطة، وهبط مؤشر «إيجي إكس 100 متساوى الأوزان»، بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 3047 نقطة.