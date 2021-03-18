وفد من «الأعلى للجامعات» يبحث إمكانية بدء الدراسة بـ«حقوق كفرالشيخ»

استقبل الدكتورعبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، اليوم الخميس، وفد لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات للوقوف على مدى توافر الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة، وبحث إمكانية بدء الدراسة بكلية الحقوق بالجامعة.وضم الوفد الدكتور عصام زناتي، أستاذ القانون الدولي ونائب رئيس جامعة أسيوط السابق وعضو لجنة القطاع، والدكتور مصطفى كامل خليل، عميد كلية الحقوق جامعة دمياط وعضو لجنة الدراسات القانوبية، وذلك بحضور الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.ورحب د. دسوقي بوفد لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس، حيث قدم شرحًا مبسطًا عن إنشاءات ومباني الجامعة وما جرى الانتهاء منه حاليًا، وكذلك الإنشاءات المتوقع الانتهاء منها في الفترة المقبلة، ثم توجه وفد اللجنة لمبنى كلية الحقوق لتفقد القاعات الدراسية والإمكانيات، التي سوف تستقبل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.كما تفقدت اللجنة أقسام ومرافق الكلية للتأكد من توافر الإمكانيات المادية والكوادر البشرية.ووجه الدكتورعبدالرازق دسوقي الشكر لوفد لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات، مشيرًا إلى أن إدارة الجامعة تسعى إلى تأهيل وتدريب طلابها للمستقبل ليكونوا مستعدين لمواكبة المتغيرات السريعة في سوق العمل ومتطلباته المتجددة وإعداده لوظائف المستقبل وخدمة المجتمع.