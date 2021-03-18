هدى المفتي تروج للفيلم السينمائي الجديد «ديدو»

نشرت الفنانة "هدى المفتي" على مواقع التواصل الاجتماعي البوستر التشويقي لفيلمها الجديد "ديدو".والفيلم من بطولة كريم فهمي، وهدى المفتي، وأحمد فتحي، وحمدي المرغني، ومحمد ثروت، ورفع الفيلم شعار "أرجوك لا تفعصني سهوًا".وتدور قصة العمل في إطار لايت كوميدي، حول فكرة "عقلة الإصبع"، والفيلم من تأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح، ويضم الفيلم عددًا من ضيوف الشرف إضافة إلى ظهور كل من أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو كضيوف شرف خلال الأحداث.يذكر أن هدى المفتى انتهت مؤخرا من تصوير فيلم "الفنار" للمخرج شريف نجيب والذي يجمعها مع الفنان محمد الشرنوبي، في إطار كوميدي درامي مع الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، محمود البزاوى، طه الدسوقى وسينتيا خليفة، الفيلم قصة وإخراج شريف نجيب، مدير التصوير أحمد جبر، ديكور مروة البرماوى.