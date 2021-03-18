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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة الصحة: تخريج 1600 متدرب بالتعاون مع جامعة هارفارد

الخميس 18/مارس/2021 - 02:55 م
هالة زايد
هالة زايد
فاتن خديوى - سارة سعودى
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قال الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه تم إطلاق منصة التعليم الإلكتروني للزمالة المصرية، لإتاحة برامج التدريب لكافة الأطباء الملتحقين بالزمالة، من خلال إتاحة البرامج التدريبية لكافة الأطباء بالتعاون مع منصات ومؤسسات التعليم الطبي العالمية، كما تم اعتماد البرامج التدريبية بالزمالة المصرية بالتعاون مع الكلية الملكية البريطانية وإرسال بعثات للتدريب في تخصصات الجراحة والباطنة والطوارىء وطب الأسرة.

ولفتت الوزيرة، خلال كلمتها في احتفالية يوم الطبيب، إلى التعاقد مع كلية طب جامعة هارفارد لتدريب الأطباء على البرامج التدريبية لتدريب المدربين والأبحاث الإكلينيكة وتم تخريج قرابة 1600 متدرب بالبرنامجين رغم الظروف التي فرضتها جائحة فيروس كورونا، مشيرة إلى سعي الوزراة لمد سنوات الاتفاق مع كلية طب هارفارد لتوفير البرامج التدريبية ل 6400 طبيب والحصول على الماجستير ل 60 طبيبًا، بما ينعكس بالإيجاب على المستوى المهني للأطباء وبالتالي جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

يذكر أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، شاركت، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتور حسين خيري نقيب أطباء مصر، اليوم الخميس، في احتفالية يوم الطبيب المصري الثالث والأربعين تحت عنوان "بطولات وتضحيات"، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك بالنقابة العامة لأطباء مصر.

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