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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

شيخ مجاهدى سيناء: أرواحنا فداءً للجيش.. وتقرير «هيومن رايتس» مغرض

الخميس 18/مارس/2021 - 02:55 م
شيخ مجاهدي سيناء
شيخ مجاهدي سيناء
سعيدة عامر
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قال الشيخ عبد الله جهامة، شيخ مجاهدي سيناء، إن تقرير هيومن رايتس ووتش مغرض ويهدف لإضعاف الدولة المصرية التى نجحت إلى حد كبير في القضاء على الإرهاب هناك، حيث بدأت شمس الإرهاب في الغروب بسيناء ونجح الجيش المصري بإعادة الحياة لطبيعتها، حيث أصبح وسط سيناء والعريش آمنين تمامًا، وخصصت الدولة 600 مليار جنيه لتنمية سيناء وأنشأت أنفاق وافتتحت ميناء العريش وبدأت حركة التصدير والاستيراد بالعريش، كما افتتحت محطات لتحلية مياه البحار، واستصلاح الأراضي، والكثير من المشروعات التنموية التى تهدف للإرتقاء بحياة أبناء سيناء.

وأشار شيخ مجاهدي سيناء، في تصريحات لـ"الدستور" إلى أن ما آثاره تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش بخصوص إزالة بعض المباني والمزارع يقصد به الإساءة للجيش الذي كان في حرب مع إرهاب مدعوم من عدة دول معاية لا تريد للدولة المصرية أن تنهض وتتخلص من براثن الإرهاب، ففي الحرب كان يجب إزالة بعض المباني والمزارع باعتبار أن العمليات العسكرية تطلب أن تكون المنطقة مكشوفة أمامهم ليسهل تمشيطها وحتى لا يستغلها الإرهاب كأوكار له ويفخخها وهو ماحدث في بعض المناطق.

وأضاف جهامة: أبناء قبائل سيناء مستعدون لدفع أرواحهم فداء لبلدهم ولحمايتها من خطر الإرهاب وسنستمر في دعم الجيش المصري حتى ولو كان الثمن أرواحنا، فالجماعات الإرهابية تترصد من يتعاون مع الجيش وتنتقم منه بقتله لكننا نحسبه شهيد عند الله.

وأوضح شيخ مجاهدي سيناء، أن محافظ شمال سيناء أكد له أن الدولة رصدت أموال التعويضات كاملة بقي فقط تقدم المضارين بأوراق تثبت أحقيتهم في التعويض وبالتالي سيجرى الصرف بشكل فوري، مؤكدًا أنه لا يوجد ما اسماه التقرير بعدم شفافية صرف التعويضات خاصة وأن الإجراءات معلنة وواضحة وبالفعل صرف بعض الأهالي مستحقاتهم.

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