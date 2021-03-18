السعودية تسجل 381 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، عن تسجيل 381 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»؛ ليصبح إجمالي عدد الإصابات في المملكة 383 ألفًا و880 حالة منذ بداية الجائحة.وأضافت الوزارة، في بيان لها اليوم، أنه تم تسجيل 240 حالة شفاء جديدة؛ ليصبح إجمالي عدد المتعافين في المملكة 373 ألفًا و601 حالة.كما سجلت المملكة العربية السعودية 6 حالات وفاة جديدة؛ ليصبح إجمالي عدد الوفيات بالمملكة 6.591 حالة منذ بداية الجائحة.