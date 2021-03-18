«المتولي» عميدًا لكلية الهندسة بدمياط

أصدر اليوم الخميس، الدكتور السيد محمد دعدور، رئيس جامعة دمياط، القرار التنفيذي الخاص بتعيين الدكتور طارق عبدالحميد المتولي، عميدًا لكلية الهندسة لمدة 3 سنوات؛ وذلك بناءً على قرار فخام رئيس الجمهورية الصادر في هذا الشأن.وسلّم رئيس الجامعة الدكتور طارق المتولي، قرار تعيينه عميدًا كلية الهندسة متمنيًا له المزيد من التوفيق والسداد، ووجه له الشكر على ما بذله من جهود بدأت بتأسيس الكلية وتشغيلها، وتجهيزها بأحدث المعامل والأجهزة.وتعهد طارق متولي بمواصلة التطوير والارتقاء بالمنظومة الأكاديمية والإدارية بكلية الهندسة، والعمل الفترة القادمة على استحداث العديد من البرامج الأكاديمية، والعمل على بدء الدراسات العليا بالكلية الفترة المقبلة.جدير بالذكر أن الدكتور طارق المتولي قد حصل على درجة الدكتوراه تخصص الهندسة المدنية من جامعة Wageningen University بهولندا عام 2000، وتدرج بالعديد من المناصب الإدارية بكلية الهندسة بجامعة بنها إلى أن تم نقله لكلية الهندسة بجامعة دمياط التي ساهم في تأسيسها وبدء الدراسة بها العام الجامعي 2018-2019.