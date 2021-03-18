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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة مطروح تنهي استعداداتها لانطلاق الفصل الدراسي الثاني

الخميس 18/مارس/2021 - 02:55 م
الدكتور مصطفى النجار
الدكتور مصطفى النجار
ياسمين شعيب
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قال الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم الخميس، إن الجامعة أنهت استعداداتها لانطلاق الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2020 2021، والذي يبدأ بعد الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسي الأول مباشرةً.

وتابع رئيس الجامعة مع عمداء الكليات، وبصورة دورية الانتهاء من إعداد جداول المحاضرات، نسبة رفع المواد الدراسية أون لاين، وذلك في ظل تطبيق نظام التعليم الهجين، والذي يجمع بين التعليم وجهًا لوجه، والتعليم عن بعد.

وشدد الدكتور مصطفى النجار على ضرورة تكاتف الجهود، لتطبيق أقصى درجات الإجراءات الاحترازية، للحفاظ على سلامة جميع منسوبي الجامعة، مؤكدًا ضرورة استقبال الطلاب بالكواشف الحرارية لقياس درجة الحرارة، والتأكد من الالتزام بارتداء الكمامات الطبية، وتطهير وتعقيم جميع القاعات الدراسية.

وأكد النجار على عدم السماح بتواجد الطلاب في غير الأوقات المخصصة لتواجدهم داخل الكليات المختلفة، بالإضافة لعدم تواجد طلاب الكليات النظرية لأكثر من يومين أسبوعيًا، وطلاب الكليات العملية بين ثلاثة وأربعة أيام أسبوعيًا، حسب طبيعة الدراسة، وذلك وفقًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات.

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