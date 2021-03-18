«مشروب المناعة».. تعرف على طريقة تحضير عصير الأفوكادو بالموز

مع تغيير الفصول، من الشتاء إلى الربيع، تكون تلك الفترة خصبة لتفشى الفيروسات، خاصة كورونا، ولذا نقدم كيفية تحضير عصير الأفوكادو بالموز، على طريقة شيف فاطمة أبوحاتي.المقادير:حبتان أفوكادو مكعبات.3 حبات موز.3 أكواب حليب.ملعقة صغيرة فانيليا.ملعقة صغيرة عصير ليمون.عسل نحل حسب الرغبة.طريقة التحضير:- ابدئى بإضافة مكعبات الأفوكادو والحليب والموز في الخلاط الكهربائي.- إضافة العسل والفانيللا وخلطها جيدًا.- إضافة ملعقة عصير ليمون صغيرة حتى لايتأكسد العصير.يصب المشروب فى كاسات ويقدم باردًا.فوائد عصير الأفوكادو بالموز:يحتوي العصير الطازج على قيمة غذائية عالية من الحديد والألياف الطبيعية، فهو مصدر مهم لمن يعاني من الأنيميا أو فقر الدم، ويعالج أيضًا التهابات الجسم بفضل ما يحتوى من البوتاسيوم، ومفيد لتقوية المناعة.