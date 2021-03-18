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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تدريب لطلاب مدرسة 24 أكتوبر حول بنك المعرفة المصري

الخميس 18/مارس/2021 - 02:48 م
جامعة قناة السويس
جامعة قناة السويس
مصطفى دياب
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نظمت جامعة قناة السويس برنامجا تدريبيا للتعريف ببنك المعرفة المصري وكيفية الاستفادة منه بمدرسة ٢٤ أكتوبر الاعدادية الرسمية للغات وذلك اليوم الأربعاء الموافق ١٧مارس.
وقد أكد الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس على أهمية التوجه نحو المجتمع والبيئة المحيطة، إيمانا بمسئولية الجامعة المجتمعية، ودورها في تدريب أفراد المجتمع داخل وخارج الجامعة.

وقد حاضرت بالبرنامج الدكتوره نهى العاصي أستاذ التربية المقارنة والإدارة التعليمية المساعد بكلية التربية، حيث قامت بتعريف الطلاب ببنك المعرفة المصري، وفوائد استخدامه، وكيفية انشاء حساب على بنك المعرفة المصري وكيفية استخدام بنك المعرفة، وأهم ما يجب معرفته عنه.

وشملت المحاضرة أيضا كيفية الاستفاده من ورش العمل التي يعقدها بنك المعرفة.َ والتعريف بمَحتوي ديسكفري التعليمية وكيفية الاستفادة منه. كما تم عرض دليل مصور لاستخدام بنك المعرفة.

اقيم التدريب تحت إشراف تنفيذي المحاسب عمرو كشك مدير عام مشروعات البيئة، وهويدا كامل مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع، ومحمد مصطفى رئيس قسم المتابعة، وذلك بالتعاون مع إدارة مدرسة ٢٤ أكتوبر الإعدادية الرسمية للغات.

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