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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لاجئون فلسطينيون يطالبون «أونروا» بالتراجع عن سياسة التقليصات

الخميس 18/مارس/2021 - 02:46 م
لاجئون فلسطينيون
لاجئون فلسطينيون
وكالات
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طالبت اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينيين اليوم الخميس، إدارة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بالتراجع عن سياسة التقليصات المتبعة بحق اللاجئين الفلسطينيين وقراراتها بتوزيع السلة الغذائية الموحدة وإلغائها توزيع السلة الغذائية المضاعفة للفئات الأكثر فقرا.

وقال منسق اللجنة محمود خلف في مؤتمر صحفي خلال وقفة احتجاجية نسائية نظمت أمام مبنى "أونروا" الرئيسي بغزة "إن إدارة الوكالة الدولية أقدمت على مجموعة من الإجراءات التي تمس بجوهر الخدمات المقدمة للاجئين وقامت بتقليص السلة الغذائية المضاعفة والتي تصرف لأصحاب الفقر المدقع وفقا لتصنيفاتها".

وأضاف خلف أن التقليصات تحرم ما يزيد عن 660 ألف لاجئ فلسطيني من الحصول على السلة الغذائية الكاملة التي تقدر ب 23 دولارا أمريكيا كل ثلاث شهور للفرد الواحد "لا تفي بالحد الأدنى للحياة الآدمية للاجئين".

وأوضح أن "أونروا" اأقفت صرف السلة الغذائية لكافة الموظفين بشكل تدريجي بدأت بموظفيها واعتبرت ان كلا من له راتب ثابت بحد أدنى 1500 شيكل (454 دولارا ) لا يستحق السلة الغذائية.

وأشار الى ان "السياسة المتبعة من قبل المؤسسة الدولية وهذا المسلسل من التقليصات يضع العديد من علامات الاستفهام بما يتعلق باستمرار عمل المؤسسة الدولية وادخالها في ازمات مستمرة وصولا لاستهدافها بالمعنى السياسي كشاهد حي على قضية اللجوء والقرار الاممي 194".

وناشد المجتمع الدولي والدول المتعهدة بمزيد من الموارد وعدم تحميل اللاجئ الفلسطيني "أعباء السطو على الخدمات المقدمة له" داعيا الى فتح باب التوظيف وملئ الشواغر المتراكمة منذ عام 2017 والبالغ عددهم 1500 شاغر وظيفي.

ودعت اللجنة المشتركة للاجئين الى سلسة فعاليات للضغط على (اونروا) للتراجع عن قراراتها التي اتخذت بحق اللاجئين من بينها اغلاق مراكز الخدمة الاجتماعية في كافة محافظات قطاع غزة يومي الاحد والاثنين المقبلين.

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