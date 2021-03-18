توفر 5 آلاف وظيفة.. محافظ كفر الشيخ يتفقد مزرعة «غليون» السمكية

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، بمرافقة اللواء أركان حرب خالد أحمد محمود، مزرعة غليون السمكية، أحد المشروعات القومية العملاقة، والتي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومواقع الإنتاج، وعددًا من المصانع، بالإضافة إلى التعرف على أنواع الأسماك المختلفة والمتعددة بالمزرعة، بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.يذكر أن، إنتاجية المشروع تساهم في تخفيض واردات الأسماك بنسبة 27% تقريبًا، ويوفر المشروع 5 آلاف فرص عمل لأهالي كفر الشيخ والمحافظات المحيطة، ومشروع الاستزراع السمكي "مزرعة غليون" نفذه جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، ومسئول عنها الشركة الوطنية للاستزراع السمكي بالتعاون مع الجهات المعنية، حيث يتكون المشروع من مفرخ "أسماك، جمبري" على مساحة 17 فدانًا، وينتج 20 مليون أصبعية أسماك بحرية، و2 مليار يرقة جمبري.ويضم المشروع 1359 حوض سمك وجمبري، و83 مشروع للأسماك الشعبية، بالإضافة إلى مصنع إنتاج أعلاف الأسماك والجمبري، والفوم والثلج والتغليف، ويشمل أكبر مصنع تجهيز أسماك وجمبري في الشرق الأوسط.