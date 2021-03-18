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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الإقليمى للطاقة» يستكمل برنامج دعم المرأة فى تطوير أجندة مستقبل الطاقة

الخميس 18/مارس/2021 - 02:44 م
جريدة الدستور
عمرو خان
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يستكمل المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة سلسلة برنامج دمج المرأة كنعصر مهم لضمان انتقال دول المنطقة نحو مصادر الطاقة المتجددة وتحقيق الاستدامة في مختلف مجالات التنمية.

ويأتي هذا البرنامج في إطار أهداف التنمية المستدامة (الهدف الخامس والسابع)، إذ قام المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بتكوين فريق عمل عام 2017 لإطلاق مبادرة داعمة للمرأة في مجال الطاقة المستدامة وتعزيز التعاون العربي والدولي لدعم دمج المرأة في مجال الطاقة المستدامة.

وقام المركز بعقد عدد من الاتفاقات والشراكات مع عدد من المنظمات الدولية مثل الشبكة العالمية للمرأة من أجل التحول الطاقة (GWNET) ومؤسسة فريدريش إيبرت.

يركز المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة من خلال مختلف عدد من الأنشطة علي رفع الوعي في الدول الأعضاء بأهمية إعطاء الأولوية لتعميم المنظور النوعي ودعم المرأة في تطوير أجندة مستقبل الطاقة في المنطقة. كذلك، يعمل المركز علي توفير عدد من الفرص لبناء قدرات المرأة المهتمة بالاشتراك في مجال الطاقة المستدامة في المنطقة.

وبدأ فريق العمل في التخطيط للانخراط في مشروعات لجمع بيانات حول دور المرأة وبحث مجالات دمجها في مختلف أنشطة الطاقة المستدامة من خلال العمل مع الدول الأعضاء وإشراك القطاع الخاص.

وتضمن برنامج "دمج المرأة" تنظيم ورشة عمل "تمكين المرأة في مجال الطاقة المستدامة: خطوة نحو مجتمعات مستدامة" في عدد من الدول العربية بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت.

هذا بالإضافة إلى تنظيم سلسلة من الندوات عبر الاترنت تحت عنوان "تمكين المرأة من أجل مستقبل مشرق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" بالتعاون مع AtA Insights، مع إطلاق حملة توعية إعلانية تحت عنوان "Winnergy" بهدف تسليط الضوء علي أهمية دمج المرأة في مجالات الطاقة المستدامة.

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