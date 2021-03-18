قناطر الدلتا تؤهل الترع المتعبة لترشيد المياه

تعمل قطاعات وزارة الموارد المائية والري، على قدم وساق بجميع محافظات مصر، لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه وحل أزمة عدم وصولها إلى التهابات، تنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مارس من العام الماضي.وتفقد المهندس أمجد لبيب، رئيس الإدارة المركزية للمتاحف والحدائق والأملاك بقناطر الدلتا، بحضور المهندس أسامة خليل، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالقليوبية، الأعمال الجارية لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة ومنها تأهيل ترعة النعامنة بطول 8،550 كيلو متر، بالإضافة إلى تأهيل إحدى المساقى الخاصة كتجربة ضمن المشروع القومي.كما تفقد لبيب، الخميس، أعمال تأهيل وتبطين ترعة المكاسر بطول 12،400 كيلو متر، وترعة الجنابية بطول 4،500 كيلو متر، وتأهيل الجنابية اليمنى للبحر الخليلى بطول 4،500 كيلو متر،مشددًا على مواصلة العمل والإلتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ الأعمال الجارية.وأكد رئيس الإدارة المركزية للمتاحف والحدائق والأملاك بقناطر الدلتا، بحضور المهندس نبيل نصيف، نائب رئيس قطاع الرى للوجة البحرى، والمهندس بلال عبدالقادر، مدير عام رى القليوبية، على الجهاز الفنى بسرعة تلافى بعض الملاحظات التي تم رصدها أثناء المرور، مشددا على ضرورة ضبط جودة التنفيذ واستمرارية المتابعة من قبل أطقم الإشراف وحث الشركات المنفذة لبذل المزيد من الجهد لضمان نهو التنفيذ في المواعيد المحددة.