ضبط 27 طن دواجن فاسدة بالقليوبية

تمكنت مباحث التموين بالقليوبية من ضبط صاحب إحدى الثلاجات بطوخ لتخزينه كمية كبيرة من الدواجن مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتم التحفظ على 27 طنا من تلك الدواجن.تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من العقيد أحمد عبد العليم مدير مباحث التموين بالقليوبية، بضبط صاحب ثلاجة يدعى "م. ع"، بدائرة مركز طوخ، لقيامه بتخزين كمية كبيرة من الدواجن مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، مدخلًا الغش على المواطنين.انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط 27 طن دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وورد تقرير الطب البيطرى، إن المضبوطات بها تغيير بالخواص الطبيعية من حيث اللون والرائحة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.تحرر عن ذلك المحضر رقم 5123 جنح مركز طوخ وتولت النيابة العامة التحقيق.