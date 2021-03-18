حبس المتهم بسرقة المساكن بأسلوب كسر الباب في المرج

أمرت نيابة المرج الجزئية بحبس المتهم بسرقة المساكن بمنطقة المرج أربعة أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم.تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين باكتشافه كسر باب شقته وسرقة مبلغ مالى من داخلها.بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته (عتلة حديدية)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بأسلوب "كسر الباب" باستخدام الأداة المضبوطة بحوزته.كما أقر بإنفاقه المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجنى عليه اتهمه بالسرقة، وبتطوير مناقشة المتهم أقر بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب"، واعترف بارتكاب 3 حوادث سرقة مساكن بذات الأسلوب، وبإنفاقه المبالغ المالية المستولى عليها، وباستدعاء المجنى عليهم اتهموه بالسرقة.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.