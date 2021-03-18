مايا مرسى: لدينا التزام لمواصلة الطريق نحو المزيد من المساواة بين الجنسين

نظمت جمهورية مصر العربية بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامى وهيئة الأمم المتحدة للمرأة حدثًا جانبيًا على مستوى وزاري بعنوان "مائدة مستديرة حول إنشاء منظمة تنمية المرأة التابعة لدول التعاون الإسلامي"، وذلك على هامش فعاليات الدورة 65 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة CSW عبر تقنية الفيديو كونفرانس.ورحبت الدكتورة مايا مرسي بسعادة السفير طارق بخيت، الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعية بمنظمة التعاون الاسلامي، وسعادة السفير إيهاب فوزي، نائب المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة، السيدة سوزان ميخائيل، المديرة الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية، والسيدة أمل حماد، وزيرة شئون المرأة بفلسطين، والدكتورة هالة التويجري، الأمين العام لمجلس شئون الأسرة بالمملكة العربية السعودية، وشركاؤنا وممثلونا من دول منظمة التعاون الإسلامي والدول غير الأعضاء فيها.وقالت الدكتورة مايا مرسي إنه لمن دواعي سروري أن أرحب بكم في هذه المائدة المستديرة الوزارية لتقديم وإبراز دور هذا الكيان المتخصص داخل منظومة منظمة التعاون الإسلامية (OIC)، مشيرة إلى أننا احتفلنا بإطلاق منظمة تنمية المرأة عندما دخل نظامها الأساسي حيز التنفيذ العام الماضى، تزامنًا مع احتفال العالم بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لاعتماد إعلان ومنهاج عمل بيجين، ومع مرور 20 عامًا على اعتماد مجلس الأمن الدولي لقراره الشهير 1325 عن المرأة والسلام والأمن.وأوضحت الدكتورة مايا أن الإطلاق قد جاء في وقت يشهد فيه العالم واقعًا جديدًا نتج عن جائحة كوفيد-19، لكنه يظهر أيضًا الالتزام الصادق من الدول لمواصلة الطريق نحو المزيد من المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات في البلدان الإسلامية.وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أننا جميعًا قد عملنا جديًا على إنشاء مثل هذه المنظمة الهامة، وأود أن أتقدم بخالص الشكر والامتنان للأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، برئاسة سعادة الدكتور يوسف بن أحمد بن عبدالرحمن العثيمين، إلى جانب الدول التي صادقت على النظام الأساسي لـمنظمة تنمية المرأة وشركائنا الذين ساعدوا في دخول هذه المنظمة حيز التنفيذ.وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن تعاون مصر الكامل ودعمها لهذه المنظمة ولأنشطتها، ويشرفنا استضافة المقر الدائم في القاهرة الذي جاء بموجب اقتراح مصري رحب به مجلس وزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي، والذي أكدت عليه الإرادة السياسية القوية، حيث أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في أكثر من مناسبة دولية، مشاركة ودعم مصر الكاملين لإنشاء منظمة تنمية المرأة.وأشارت الدكتورة مايا مرسي أن مصر شهدت تقدمًا إيجابيًا ملحوظًا في أجندة تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، وقد تم اتخاذ خطوة ثابتة وجادة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وهذا التقدم الملحوظ يعكس الإرادة السياسية والالتزام الصادق الذي ترجم إلى استراتيجيات وسياسات وبرامج، لتمكين النساء والفتيات على جميع المستويات.وأكدت أن مصر حريصة للغاية على التفاعل مع آليات منظمة التعاون الإسلامي ولعب دورًا في تحقيق مهمة منظمة تنمية المرأة بالتركيز على تطوير وتعزيز دور المرأة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، مع بناء القدرات، من خلال آليات مختلفة، بما في ذلك التدريب والتعليم والتأهيل بما يتماشى مع مبادئ القيم الإسلامية.وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن مشاركة مصر في تفعيل منظمة تنمية المرأة تنعكس من خلال الخطوات الملموسة التي تم اتخاذها بالتعاون مع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث انعقدت الدورة العادية الأولى للمجلس الوزاري للمنظمة تنمية المرأة في 21 و22 أكتوبر 2020، حيث تم اعتماد قرارات مهمة، إلى جانب عقد العديد من ورش العمل رفيعة المستوى لمناقشة البرامج وإطار عمل المنظمة، واستكمال الاستعدادات للمقر الرئيسي في القاهرة، ومؤخرًا تم التوقيع على اتفاقية المقر الدائم للمنظمة.وأوضحت أن منظمة تنمية المرأة المنشأة حديثًا ستكون الآليه المركزية لتحقيق المساواة بين الجنسين في دول منظمة التعاون الإسلامي، ونحن على ثقة من أن منظمة تنمية المرأة ستلعب دورًا تنسيقيًا حاسمًا داخل منظمة التعاون الاسلامي في قيادة وتنسيق وتنفيذ قرارات وتوصيات منظمة التعاون الإسلامي بشأن النهوض بالمساواة بين الجنسين، وتمكين النساء، والتبادل الإقليمي والعالمى، مشيرة إلى أنه لتحقيق هذه الأهداف، ستستهدف منظمة تنمية المرأة العمل على موضوعات مختلفه، يأتي من بينها التركيز على مناهضة الإرهاب والتطرف من خلال تعزيز مؤسسات المرأة في الدول الأعضاء في المنظمة، ودعم مشاركة المرأة، وتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا والتوسع في مفهوم الشمول المالي لدى السيدات، بالإضافة إلى ادماج المرأة في مكافحة الفساد وإنهاء جميع أشكال العنف ضد المرأة، مع الأخذ في الإعتبار التحديات الحالية والأوضاع المستجدة داخل بلدان منظمة التعاون الإسلامي.وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أنه نظرًا لأن منظمة تنمية المرأة هي منظمة حكومية دولية، فإن نجاحها يعتمد على ضمان الاستدامة من خلال تكريس الاهتمام الوطني والعمل والموارد ومن خلال المشاركة النشطة والحوار وتبادل المعرفة بين البلدان.