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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ميناء الإسكندرية يستقبل 292 ألف طن سلع غذائية

الخميس 18/مارس/2021 - 02:38 م
ميناء الإسكندرية
ميناء الإسكندرية
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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انتظمت حركة الملاحة وتداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندريه، خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية، حيث بلغ إجمالي حجم البضائع المتداولة من صادر ووارد بمينائى الإسكندرية والدخيلة 292826 طن، وبلغت أعداد الحاويات المتداولة صادر ووارد 3608 حاوية مكافئة، كما تم دخول وخروج ما يقارب 13 ألف شاحنة عبر بوابات ميناءي الإسكندرية والدخيلة.

و فى ذات السياق بلغ إجمالي عدد سفن الوصول والمغادرة 42 سفينة فى ذات المدة الزمنية، أما بالنسبة لعدد السفن التى تباشر عمليات الشحن والتفريغ حاليا فقد بلغت 21 سفينة ما بين سفن حاويات وبترول وبضائع عامة، كما تم خروج قطارين مكونان من 26 عربة محملة بالقمح، متجهان إلى شبرا، ومن المتوقع استمرار ذلك النشاط فى كل من الحركة الملاحية وحركة التداول بشكل ملحوظ خلال الساعات القادمة.

وشدد الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية، على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا وكذلك التنبيه على المحافظة على المعايير البيئيه القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي.

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