ضبط أدوية فاسدة ومجهولة المصدر في إحدى الصيدليات بالبحيرة

قامت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بديوان عام محافظة البحيرة بالاشتراك مع مديرية التموين والتجارة الداخلية ومفتشى الأغذية بمديرية الصحة والتفتيش الصيدلى والطب البيطرى بحملة مكبرة بنطاق مركز شبراخيت للمتابعة الميدانية المستمرة والتصدى بكل حزم بضبط الأسواق والمخالفين، والمرور على كل المصالح للتأكد من الانضباط الإدارى بها، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين.حيث أسفر المرور علي الصيدليات عن ضبط ١١٢٠ قرصًا مستوردًا ومجهول المصدر معد للبيع، و" ٦٠٠ قرص،٣٠ زجاجة دواء، ٢٠ انبوبة كريم،٣٠ أمبول، ١٦ زجاجة عطور" منتهية الصلاحية وجميعها معدة ومعروضة للبيع، وضبط ٧٧ قرص دواء خاص بهيئة التامين الصحي معروض ومعد للبيع، وتم تحرير محضر مزاولة مهنة لعدم وجود صيدلي.كما تم ضبط ١٥٥ صنفًا من الأدوية داخل عيادة طبيب بشرى غير مصرح له بحيازة او تداول الأدوية منها أدوية غير مسجلة بوزارة الصحة ومهربة ومجهولة المصدر ولم تخضع للرقابة والتحليل من وزارة الصحة، وأيضًا تم ضبط كمية من الأدوية المرخصة بوزارة الصحة غير مصرح بوجودها داخل عيادة طبيب بشرى.كما قامت الحملة بالمرور على المنشآت الحكومية والصحية لمتابعة الانضباط الإداري تمت إحالة 122 من العاملين بمستشفى شبراخيت العام للتحقيق وإدارة الشئون الإجتماعية والإدارة الصحية وإدارة الشباب وإدارة شبراخيت التعليمية لترك العمل دون سند قانوني، وتم غلق وتشميع 2 سنتر للدروس الخصوصية.تم تحرير المحاضر اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة العامة.