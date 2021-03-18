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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رفع 500 طن مخلفات صلبة وصيانة 95 كشافًا ببني محمد سلطان بالمنيا

الخميس 18/مارس/2021 - 05:32 م
حملات نظافة
حملات نظافة
المنيا ـ على حسين
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أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا عن أن قرية بني محمد سلطات شهدت خلال النصف الأول من شهر مارس الجاري رفع 500 طن مخلفات صلبة وتركيب 21 عامود إنارة وصيانة 95 كشافًا، وتحرير 15 محضر بيئة و10 محاضر إشغال طريق وإزالة حالة تعدٍّ في المهد.

قال العميد محمد صلاح أبوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الأعمال والجهود التى تقوم بها القرى والأحياء فى كل الأقسام تواصلت بقرية بني محمد سلطان، حيث قام قسم البيئة بالقرية برفع 500 طن من المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع، لتوفير بيئة صحية للمواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا، كما تم تحرير 15 محضرًا وإنذار بيئة لرفع كفاءة منظومة النظافة.

أضاف رئيس المركز أن قطاع الإنارة بالقرية قام بتركيب 21 عامود إنارة، وتوصيل الأسلاك والكشافات لإنارة الطرق، كما تمت صيانة 95 كشاف إنارة لتوفير طريق آمن وميسر لتأمين حركة المواطنين والمركبات والحد من الحوادث ليلًا، وفى قطاع التنظيم تمت إزالة حالة تعدٍّ فى المهد بدون ترخيص تم رصدها من خلال وحدة المتغيرات المكانية، مؤكدًا على عدم التهاون فى التعامل مع من يخالف القانون والضرب بيد من حديد على يد كل من تُسول له نفسه مخالفة القوانين المنظمة لأعمال البناء، كما تم تحرير 10 محاضر أشغال طريق.

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