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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رصد 34 انتهاكا للهدنة في سوريا خلال 24 ساعة

الخميس 18/مارس/2021 - 02:31 م
سوريا
سوريا
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الجانب الروسي في اللجنة الروسية التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في سوريا رصد 34 انتهاكا للهدنة خلال الـ 24 ساعة الماضية في محافظات إدلب 17 واللاذقية 9 وحماه 6 وحلب 2.

وذكر بيان للدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن الجانب التركي في اللجنة المذكورة أعلن بدوره عن رصد 11 انتهاكا للهدنة في الأراضي السورية خلال الساعات الأخيرة، مشيرا إلى أن الجانب الروسي لم يتأكد من هذه الانتهاكات.

وأضاف البيان، أن المركز الروسي للمصالحة بين أطراف النزاع ومراقبة تحركات اللاجئين والنازحين السوريين نفذ خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 3 عمليات إنسانية، تم من خلالها توزيع 16 مولدا للطاقة الكهربائية تعمل بالبنزين على سكان مدينة اللاذقية، وإيصال 200 سلة غذائية بوزن أكثر من 1.528 طن إلى سكان قرية الحمدانية بريف إدلب، و440 سلة غذائية إجمالي وزنها أكثر من 3.361 طن إلى سكان إحدى القرى بريف الحسكة.

وأوضح البيان أنه تم بشكل عام حتى الآن تنفيذ 2768 عملية إنسانية بوزن إجمالي من المساعدات الإنسانية يبلغ 4817.6 طن.

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