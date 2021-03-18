وزيرة الصناعة: ندعم المنشآت الصناعية والإنتاجية لتعزيز القدرة التنافسية

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن الوزارة لا تدخر جهدا في مد جسور التواصل مع كافة المنشآت الصناعية والإنتاجية المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، وتقديم كافة أوجه الدعم لتنميتها والارتقاء بجودة منتجاتها بهدف تعزيز قدرتها التنافسية وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري.وأشارت إلى أن الوزارة حريصة على النهوض بمختلف القطاعات الصناعية لتغطية احتياجات السوق المحلي وتوفير فرص العمل اللائقة والمنتجة والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي أجرتها الوزيرة صباح اليوم، يرافقها اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، بعدد من المصانع بمنطقة الشروق الصناعية بالخانكة بمحافظة القليوبية.وشارك في الجولة اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس محمود محرز رئيس شركة القاهرة للاستثمار الصناعي والعمراني، والمهندس محمد أنور رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية، إلى جانب عدد من قيادات محافظة القليوبية.وأضافت الوزيرة، إن الوزارة حريصة على تعظيم الاستفادة من كافة القطاعات الإنتاجية المتوافرة في كافة أنحاء الجمهورية، والسعي لحل كافة التحديات التي تواجهها لزيادة مساهمتها في الاقتصاد القومي، لافتة إلى حرص الوزارة على دمج كافة الكيانات الانتاجية لمنظومة الاقتصاد الرسمي بهدف مساعدتها على النفاذ للبرامج التمويلية والتدريبية والتسويقية التى تتيحها الدولة، وكذا تمكينها من المشاركة فى المعارض الداخلية والخارجية والتصدير للأسواق الدولية.وتفقدت الوزيرة خلال الجولة، 7 مصانع بمنطقة الشروق الصناعية بالخانكة تعمل فى مجالات المنتجات الغذائية والصناعات النسيجية ومستحضرات التجميل والزجاج واللفائف المعدنية والورق والسيراميك، كما عقدت الوزيرة اجتماع موسع مع مستثمرى منطقة الشروق الصناعية وذلك بمقر المبنى الإدارى بمنطقة الصفا الصناعية.كما تفقدت الوزيرة، مصنعا لإنتاج الحلاوة الطحينية، والذى يبلغ رأسماله 80 مليون جنيه ويصنع منتجات الحلاوة الطحينية والعسل الأسود والزيت الحار والسمسم والمصنع مقام على مساحة 2000 متر مربع، ويوفر 35 فرصة عمل دائمة، و15 فرصة عمل موسمية، وينتج للسوقين المحلي والخارجي.كما تفقدت الوزيرة إحدى الشركات النسيجية، والتي يبلغ رأسمالها 100 مليون جنيه، وتعمل فى مجال صباغة وتجهيز المنسوجات وصناعة الملابس الجاهزة وتوفر 260 فرصة عمل، كما تفقدت مصنعًا لإنتاج مستحضرات التجميل والمنظفات، والذى يعمل في مجالات تصنيع وتعبئة وتغليف مستحضرات التجميل والمنظفات ويبلغ رأسماله 35 مليون جنيه ويوفر 35 فرصة عمل.كما تفقدت الوزيرة، إحدى الشركات المنتجة للزجاج والتي يبلغ رأسمالها 100 مليون جنيه وتوفر 110 فرص عمل وتعمل فى مجال تصنيع أدوات المائدة الزجاجية وتصدر منتجاتها لأسواق الدول العربية، والتى تشمل الأردن وفلسطين ولبنان وسوريا وليبيا وتونس والمغرب والجزائر واليمن، بجانب تفقد شركة لصناعة المشايات والأرفف واللفائف المعدنية، والتي يبلغ رأسمالها 100 مليون جنيه وتوفر 120 فرصة عمل، إلى جانب تفقد مصنعًا لإنتاج الورق والذى يبلغ رأس ماله 100 مليون جنيه.وفي نهاية جولتها التفقدية تفقدت الوزيرة إحدى شركات الخزف والتي تنتج منتجات السيراميك والأدوات الصحية، ويبلغ رأسمالها 300 مليون جنيه، ويوجد بها 11 خط إنتاج و7 أفران وتوفر 3514 فرصة عمل وتنتج للسوقين المحلي والعالمي.