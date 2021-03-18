تخصصان جديدان بمدارس التعليم الثانوي الفني في الوادي الجديد

صدق اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، على فتح تخصصين جديدين بمدارس التعليم الثانوي الفني، في إطار خطة الدولة لتطوير التعليم الفني وربطه باحتياجات سوق العمل والحفاظ على التراث الواحاتي.وأوضح الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أنه تقرر فتح تخصص سكرتاية طبية بمدارس التعليم التجارى لتدريب الطلاب عمليا على الأعمال الإدارية داخل المؤسسات الطبية، وتخصص مشغولات يدوية وصوفية بمدارس الفنية لصقل مهارات الطلاب في مجال صناعة السجاد والكليم للحفاظ على تراث المحافظة.