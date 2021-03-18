بعد أن وصفه بالقاتل.. بوتين يتمنى الصحة لبايدن

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس إن الناس يميلون عادة إلى رؤية الآخرين على النحو الذي يرون به أنفسهم، وذلك بعد أن قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يعتقد أن بوتين قاتل.وقال بوتين -متهكمًا- إنه يتمنى للرئيس الأمريكي الصحة.وأضاف أن موسكو لن تقطع علاقتها بواشنطن بل ستعمل مع الولايات المتحدة بناء على ما يصب في "مصلحة" بلاده.وكان الرئيس الروسي يتحدث على شاشة التليفزيون الرسمي بعد أن قال بايدن في مقابلة مع شبكة (إيه.بي.سي) الإخبارية أمس الأربعاء ردًا على سؤال عما إن كان يعتقد أن بوتين قاتل: "أعتقد ذلك".