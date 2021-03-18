«وقاية النباتات» ينظم دورة تدريبية عن آفات المحاصيل الصيفية بالدقهلية

أقام معهد بحوث وقاية النباتات بالتعاون مع مديرية الزراعة بالدقهلية دورة تدريبية بعنوان "الآفات التى تصيب المحاصيل الصيفية وطرق مكافحتها".وقال الدكتور أحمد عبدالمجيد مدير بحوث وقاية النباتات إن هذه الدورة تمثل أهمية كبيرة لمهندسى المكافحة والإرشاد الزراعى بمحافظة الدقهلية للتعرف على أهم الآفات الحشرية والحيوانية التى تصيب هذه المحاصيل والطرق المختلفة لمكافحتها ومعرفة كل ما هو جديد وحديث فى هذا المجال، واشتملت موضوعات الدورة على أهم الآفات التى تصيب محاصيل القطن والذرة والأرز وطرق مكافحتها وأساليب المكافحة المتكاملة لآفات الخضر، علاوة على محاضرات عن القواقع الأرضية والقوارض وطرق مكافحتها، بالإضافة إلى معاملات ما بعد الحصاد.حضر افتتاح الدورة المهندس فوزى الحضرى وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية.