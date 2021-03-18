بعد قليل.. غلق باب الحجز في معرض إسكندرية للكتاب

بعد ساعات قليلة، تغلق الهيئة العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، مساء اليوم باب الحجز أمام دور النشر للمشاركة في معرض الإسكندرية للكتاب، المقررة إقامته في الفترة من 25 مارس حتى 3 أبريل 2021، بأرض كوته الشاطبي.وجاء قرار تنظيم المعرض، بعد قرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على طلب استثناء إقامة معارض الكتاب مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية.وكان قد قرر الدكتور هيثم الحاج علي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، فتح باب الحجز للناشرين للمشاركة بمعرض الإسكندرية للكتاب لمدة ثلاث أيام، في الفترة من 16 حتى 18 مارس 2021 بمقر هيئة الكتاب.