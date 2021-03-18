نائبة شمال سيناء: صرف التعويضات يخضع لقواعد لضمان ذهاب الحق لأصحابه

أكدت عايدة السواركة، عضو مجلس النواب عن شمال سيناء، أن تقرير هيومن رايتس ووتش مخالف تمامًا لواقع الحال في سيناء، فاتحاد قبائل سيناء مع الجيش المصري ويدعمهم سواء بالمعلومات أو بالرجال، مشيرًة إلى أن أبناء سيناء جميعًا يدركون أهمية الحرب على الإرهاب بعد ما عانوه لسنوات من انعدام الأمن لوجود الإرهاب هناك واستشهد الكثير من أبناء القبائل في مواجهة الجماعات المتطرفة، إلا أنه وبعد إعلان الدولة الحرب على الإرهاب بدأت الحياة تدب فيها من جديد وينعم أهلها بالأمان حيث فتح الطريق الذاهب لرفح وأزيلت السواتر الرملية والصدادات الأسمنتية، وفتحت الميادين ومداخل القرى وبدأ أهالي سيناء ينعمون بالتجول فيها بحرية، كما تقوم الدولة حاليًا بتطوير شبكات الطرق والإتصالات والكهرباء وافتتحت محطات لتحلية مياه البحار.وأشارت السواركة، في تصريحات لـ"الدستور"، إلى أن الجيش المصري يواجه إرهاب مدعوم من دول وبالتالي يجب أخذ الاحتياطات الكاملة كإخلاء المنطقة الحدودية مع فلسطين، وتحولت لمنطقة عازلة ليمكن تأمين الحدود، وتم إزالة بعض المباني والمزارع التى كان يستغلها الإرهابيون في حربهم ضد الجيش المصري وأبناء سيناء وحددت الدولة شروطًا لتعويض المهجرين أو المضارين من الحرب على الإرهاب وهى التقدم بأوراق تثبت ملكيتهم للأراضي أو المباني التى أزيلت وتوقيع مشايخ القبائل وبالفعل صرف ما يقرب من 50% من المواطنين مستحقاتهم المالية، فيما لم يستكمل الآخرين بقية أوراقهم، مشددًة على أن تقرير هيومن رايتس ووتش يحاول تضخيم الأمور فليس كل أصحاب التعويضات مهجرين من عام 2013 فهناك من هجروا في 2015 و2017، كما أن هناك بعض المناطق هناك تخوفات أمنية من دخول لجان حصر التعويضات لها لذلك تأخر صرف التعويضات لها لحين قيام الأجهزة الأمنية بتمشيطها، وشددت أن الشروط التى حددتها الدولة لصرف التعويض للتأكد من أن الحق سيذهب لأصحابه.ورأت عضو مجلس النواب عن شمال سيناء، أن إعلان منظمة هيومن رايتس ووتش بأن الجيش المصري هدم أكثر من 12 ألفا و300 مبنى سكني وتجاري و6000 هكتار من المزارع منذ العام 2013 في سيناء غير دقيق ومبالغ فيه، فالأرقام الحقيقية للإزالة أقل بكثير من هذه الأرقام وكلها إزالات مبررة فالجماعات الإرهابية سكنت بعض المباني والمزارع واحتمت بها وعندما خرجت منها فخختها، وعندما حاول بعض الأهالي العودة لمنازلهم دون موافقة الجيش المصري انفجرت المباني فيهم لذلك كان يجب على الجيش إزالة كل الأوكار التي احتمى بها الإرهابيون.وكانت هيومن رايتس ووتش قد أصدرت تقريرًا انتقدت فيه الجيش المصري وإزالة بعض المزارع والمباني وتهجير الأهالي منها في ظل العمليات العسكرية هناك.