الصحة توجه الشكر لأطباء مصر: كنتم خط الدفاع الأول أمام كل التحديات

وجهت وزارة الصحة والسكان الشكر للأطباء المصريين والأطقم الطبية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".ووجهت الوزارة كلمة للأطباء خلال اليوم العالمي للطبيب المصري قائلة: "شكرًا أطبائنا وكل أفراد الأطقم الطبية غرستم قيم العطاء والتضحية والتفاني في العمل، وكنتم خط الدفاع الأول أمام كل التحديات التي تواجهنا.يذكر أن النقابة العامة للأطباء تحتفل اليوم بيوم الطبيب تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تعقد على هامش الاحتفالية مؤتمرًا صحفيًا بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، ووزيرة الصحة ورؤساء لجنتي الصحة بالنواب والشيوخ.