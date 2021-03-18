«حتى لا يتم التلاعب بكم».. وزير التعليم العالي يحذر من كيانات وهمية

حذر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه يحذر الطلاب وأولياء الأمور من الكيانات التعليمية الوهمية.وأضاف عبدالغفار، في بيان صحفي اليوم، أن الوزارة تقوم بجهود عن طريق لجنة الضبطية القضائية خلال الفترة المقبلة، وملاحقة الكيانات والمؤسسات التعليمية الوهمية، حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.وقال: "أناشد الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية، والالتزام بالجامعات والمعاهد المعتمدة الموجودة على موقع وزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة".