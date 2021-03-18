ضبط 13 طن أعلاف ودقيق فاخر في حملة تموينية بالبحيرة

وجه اللواء هشام آمنة- محافظ البحيرة، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والتصدى بكل حزم بضبط الأسواق والمخالفين مع تكثيف المرور على كل المصالح للتأكد من الانضباط الإدارى بها، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين، حيث قامت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالدیوان العام بالاشتراك مع مديرية التموين والتجارة الداخلية ومفتشى الأغذية بمديرية الصحة والتفتيش الصيدلى والطب البيطرى بحملة مكبرة بنطاق مركز شبراخيت، أسفرت عن:۔ ضبط ٢٠٠ شيكارة زنة الشيكارة ٣٠ كليو مخلوط أعلاف بإجمالي ٦ أطنان، و١٠٠ شيكارة دقيق فاخر بإجمالي ٥ طن، و١٠٠ شيكارة سماد عضوي بإجمالي ٥ طن، و١٠ شيكارة دقيق فاخر بإجمالي نصف طن، و٣٠ شيكارة سماد عضو مدعم محظور تداولها بالأسواق بإجمالي طن ونصف.كما تم ضبط ١٠٠ كيلو مخلل مجهول المصدر، بالإضافة إلى تحرير عدد ٤ محاضر لمحلات تموينية لغلقهم المحلات أثناء أوقات العمل الرسمية.كما قامت الحملة بالتفتيش على الأغذية، وتم تحرير ٧ محاضر ما بين عدم حمل شهادات صحية واشتراطات صحية، وضبط ٢٥ كيلو بسبوسة دون بيانات.تم تحرير المحاضر اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة العامة.