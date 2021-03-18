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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مدير عام التأمين الصحي ببني سويف يجرى أول جولاته بعيادتي الواسطى وناصر

الخميس 18/مارس/2021 - 02:21 م
مدير عام التأمين
مدير عام التأمين الصحي ببني سويف
بنى سويف - محمد حفيظ
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تفقد الدكتور محمد يحيي إسماعيل، مدير عام فرع بنى سويف، للتأمين الصحي، اليوم الخميس، عيادتى الواسطى وناصر للتأكد من سير العمل بانتظام وعدم وجود تكدس أو زحام.

وتأتي الزيارة ضمن خطة محكمة ينفذها فرع التأمين الصحى بالمحافظة تحت إشراف الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف،وضمن الخطة الشاملة التى تنفذها وزارة الصحة في إطار خطة الدولة لمجابهة جائحة فيروس كورونا، وتوجيهات الدكتور محمد ضاحي، رئيس مجلس الإدارة.

وتفقد يحيى غرف الكشف والصيدلية وعيادة الأسنان والمعمل وغرفة التعقيم وغرفة النفايات وعيادة الإحالة للتأكد من سير العمل بانتظام وعدم وجود أي أعطال بالأجهزة وتوافر جميع المستلزمات والأدوية واتباع سياسات مكافحة العدوى، والتأكيد على اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية بعيادات الإحالة.

وتأكد مدير عام فرع بنى سويف للتأمين الصحى على توفير التهوية الجيدة بالعيادة والتباعد وعدم وجود تكدس، مشددا على النظافة بصفة مستمرة واستخدام أدوات التطهير لكافة الأسطح حفاظا على سلامة المرضى وتوفير مستلزمات مكافحة العدوى لجميع العاملين،وشدد على حسن معاملة المنتفعين.

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