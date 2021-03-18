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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

توجيهات من «التعليم» لواضعي بنوك أسئلة امتحانات 3 ثانوي

الخميس 18/مارس/2021 - 02:20 م
طلاب ثانوي
طلاب ثانوي
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كشف مصدر رسمي بالمركز القومي للامتحانات عن مفاجأة بشأن امتحانات الصف الثالث الثانوي، ومن المقرر أن تكون تجريبية في أبريل المقبل على أن يتم عقد الامتحان الأساسي خلال شهر 7 المقبل.

وقالت المصادر لـ«الدستور» إن المركز القومي للامتحانات يعقد اجتماعات مستمرة مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم لمتابعة وضع الأسئلة الخاصة بالامتحان التجريبي والامتحان الأساسي أيضًا.

وأضافت المصادر خلال تصريحاتها أنه يوجد توجيهات من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بأن جميع بنوك الأسئلة التي يتم وضعها تكون خاصة بالفهم وليس الحفظ على أن تكون جميعها من المنهج وفى مستوى الطالب المتوسط.

وأشارت المصادر أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أعطى تعليمات لجميع واضعى الاسئلة بأنها تكون بعيدة عن التعقيد أو الغموض وعدم الوضوح وأنها تكون مباشرة ولكنها تعتمد على الفهم فى المقام الأول.

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أنه سيتم عقد الامتحان التجريبي لطلاب الشهادة الثانوية بشكل إلكتروني ويؤديه الطلاب من المنزل للتدريب على شكل الامتحان.

والامتحان التجريبي للثانوية العامة هو بمثابة بروفة حقيقية والتي ستعقد في شهري إبريل ويونيو لإجراء امتحانات نهاية العامة إلكترونيا دون أي عقبات.

والهدف من الامتحانات التجريبية هو اختبار الحلول التقنية التي قد تواجه الطلاب خلال الامتحانات الإلكترونية، إضافة إلى تدريب الطلاب على شكل الامتحانات، ولن يتم تأمين الامتحانات التجريبية على غرار الامتحانات الحقيقية وذلك ترشيدا للنفقات.

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