عودة الاجتماعات والخدمات الكنسية ومدارس الأحد بعزبة النخل

أعلن الأنبا سيداروس، الأسقف العام لكنائس عزبة النخل، عودة خدمات مدارس الأحد وكل الاجتماعات الكنسية والمعاهد التعليمية على مستوى كنائس عزبة النخل بدءًا من غدٍ الجمعة المُوافق ١٩ مارس.ولفت الأنبا سيداروس إلى أن ذلك يأتي بنسبة ٥٠٪ كسعة استيعابية مع تطبيق كل الإجراءات الإحترازية اللازمة.وتواصل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصوم الكبير، والذى يمتد 55 يومًا، حتى ينتهي ليلة سبت النور.يشار إلى أن الصوم الكبير يعد صومًا من الدرجة الأولى، والذي تمتنع فيه الكنيسة عن تناول المنتجات الحيوانية والأسماك والألبان مكتفية بالأكلات النباتية، ويقطع فيه أقباط الكنيسة الأرثوذكسية الطعام من 12 منتصف الليل وحتى الغروب، وتقام الطقوس والصلوات داخل الكنائس في الأسبوع الأول في شكل قداس يومي، وبدءًا من الأسبوع الثاني للصوم الكبير فتقيم الكنائس الأرثوذكسية قداسين يوميًا.