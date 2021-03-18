في يوم الطبيب المصري.. وكيل «صحة الغربية» يهنئ الأطباء ويثمن دورهم

هنأ الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، جميع أطباء مصر عامة، وأطباء محافظة الغربية خاصة، وعلي رأسهم معالى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بمناسبة الاحتفال بيوم الطبيب المصري، والذي يوافق ١٨ مارس من كل عام، وذلك تزامنًا مع ذكري افتتاح أول مدرسة للطب في مصر والشرق الاوسط بأبي زعبل في ١٨ مارس عام ١٨٢٧.وأثنى وكيل وزارة الصحة بالغربية علي الدور البطولي للأطباء، وما يبذلونه من جهود مخلصة، وعطاء مستمر، خاصة خلال الفترة الراهنة، للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين، هذا بجانب جهود عناصر الجيش الأبيض وجميع العاملين بالقطاع الصحي، والتي تتطلب تكاتف الجميع للقضاء علي هذا الوباء العالمي فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، والذي يهدد العالم أجمع، مشيرًا بأن ما يبذله الأطباء من جهود مضنية، وتصدرهم الصفوف الأولي لحماية المجتمع من هذا الوباء، سوف يسطره التاريخ بأحرف من نور، في سجلاتهم الحافلة بالجهد والعطاء، مقدمًا الشكر والتقدير لأطباء مصر على تفانيهم في عملهم لإنقاذ أرواح المرضي، ومقدمًا التحية والتقدير لأرواح شهدائنا من الأطقم الطبية الذين ضحوا بحياتهم من أجل حماية الشعب المصري، ووقفوا بكل شجاعة وبسالة في مواجهة جائحة كورونا ولم يدخروا أي جهد للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين.