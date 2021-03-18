وزير الصحة الأسبق: رعاية الرئيس السيسى ليوم الطبيب حدث تاريخى

قال الدكتور عادل عدوي وزير الصحة الأسبق ورئيس الجمعية الطبية المصرية، إن رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي ليوم الطبيب المصري حدث تاريخي وتأكيد على دعم الدولة للفريق الطبي وتأكيد على أهمية دور الطبيب المصري.وأشار خلال كلمته في يوم الطبيب إلى أن النظم الصحية تعرضت للكثير من التحديات، في مواجهة وباء كورونا، ووقف النظام الصحي المصري صامدًا بجهود أبنائه وتحمل النقد والتجريح.وأوضح أنه شارك في احتفالية يوم الطبيب منذ 7 سنوات عندما كان وزيرًا للصحة بدون دعوة وذلك لمسئوليته تجاه الأطباء.يذكر أن النقابة العامة للأطباء تحتفل اليوم بيوم الطبيب تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث تعقد على هامش الاحتفالية مؤتمرًا صحفيًا بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، ووزيرة الصحة ورؤساء لجنتي الصحة بالنواب والشيوخ.