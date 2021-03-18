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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«الملك» لعمرو يوسف فى رمضان ولا نية للتأجيل

الخميس 18/مارس/2021 - 02:23 م
عمرو يوسف
عمرو يوسف
محمد قدري
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يكثف الفنان عمرو يوسف وأسرة عمل مسلسل "الملك" مشاهد التصوير الحالية للعمل الجديد المقرر عرضه خلال رمضان القادم، داخل ديكورات القصر بمدينة الإنتاج الإعلامي استعدادا للسفر إلى الأقصر خلال اليومين القادمين لتصوير عدد من المشاهد الخارجية للمسلسل هناك.

جاء ذلك بعد تداول شائعات خلال الساعات الماضية تفيد بتوقف العمل تماما وخروجه من الموسم الرمضاني، إلا أن طاقم العمل يواصل تصوير العمل بواقع 16 ساعة يوميا، وتم الانتهاء من ثلثي العمل الملحمي الجديد الذي سيمثل نقلة كبيرة على الفضائيات المصرية خلال موسم رمضان.

ومن المتوقع أن تسند الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية العمل الجديد إلى إحدى قنواتها للعرض خلال رمضان، حيث تقترب قناة DMC بشدة من عرض العمل حصريًا على شاشتها.

وأنهى فريق العمل جزءًا كبيرًا من التصوير والذي بدأ خلال الفترة الماضية داخل مدينة الانتاج الإعلامي، ويتم التصوير ما بين الديكورات الخاصة والتي بنيت خصيصًا للمسلسل داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، وفي منطقة القناطر الخيرية.

مسلسل "الملك" مأخوذ عن رواية "كفاح طيبة" للأديب العالمي نجيب محفوظ، ويشارك في بطولة المسلسل كل من صبا مبارك، سوسن بدر، ماجد المصرى، محمد علاء، ريم مصطفي، محمد لطفي، أمير صلاح، وباسل الزارو، معتز هشام، وآخرين، وتأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج حسين المنباوي.

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