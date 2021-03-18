ضمن «حياة كريمة».. إطلاق قافلتين طبيتين اليوم وغدًا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إطلاق قافلتين طبيتين يومي 18 و19 مارس للكشف والعلاج مجانًا في محافظتي الوادي الجديد والشرقية.وأوضحت الوزارة أن هذه القوافل ستكون في التخصصات الطبية (نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الباطنة - الأطفال - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد - الأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل).وأشارت الوزارة إلى أن هذه القوافل تأتي ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة لتوفير الخدمات الطبية للمواطنين في القرى والبعيدة