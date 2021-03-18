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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

قبل إعلانها رسميا.. مراجعة نتيجة «أولى وتانية ثانوي» في «القومي للامتحانات»

الخميس 18/مارس/2021 - 02:14 م
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
نورهان عبدالرحمن
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كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المركز القومى للامتحانات، يقوم حاليًا بمراجعة نتيجة الامتحانات الالكترونية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام، مشيرة إلى أنه سيتم إعلانها بمجرد الانتهاء منها خلال الساعات القادمة.

وأوضحت المصادر، أنه سيتم إرسال النتيجة إلكترونيا للطلاب عبر أجهزة التابلت الخاصة بهم، عبر رسائل نصية، كما سيتم إعلانها رسميا عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

وأشارت المصادر، إلى أن نتيجة الطلاب الكترونيا ستوضح مستوى كل طالب مقارنة بالنتائج التي حصل عليها زملائه الذين أدوا الامتحانات.

وكانت قد أعلنت الوزارة، أن نتيجة طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، ستعلن على رابط الوزارة الرسمي https:moe.gov.eg للطلاب الذين انتهوا من أداء اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام ٢٠٢٠ ٢٠٢١، يوم الخميس الماضي 11 مارس.

من جانبها كانت قد نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ما تردد عن إعلان نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي العام عبر أحد المواقع الإلكترونية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي (السوشيال ميديا).

وشددت الوزارة، أنه لا صحة لأي روابط تعلن النتيجة، لافتا إلى أنه لم يتم إعلان أي نتائج حتى الآن.

وأعلنت الوزارة خطوات حصول الطلاب على النتيجة وهى كالتالي:

أولًا: الدخول على رابط وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 2021 https:moe.gov.eg
ثانيًا: اختيار الصف الثانوي التابع له.
ثالثا: كتابة كود الطالب.
رابعًا: كتابة الرقم القومي الخاص بالطالب المكون من 14 رقما.
خامسا: اختيار أيقونة عرض النتيجة.

وأكدت الوزارة، أنه سيتم إرسال تفاصيل النتيجة على أجهزة التابلت الخاصة بالطلاب.

يذكر أن وزارة التربية التعليم والتعليم الفني، عقدت امتحانات الفصل الأول الدراسي لطلاب الصفين الاول والثاني في الفترة مابين 27 فبراير من الشهر الماضي حتي 11 مارس الماضي، إلكترونية عبر شبكات الإنترنت، في لجان مدرسية مؤمنه، ومطبق عليها إجراءات احترازية للوقاية من جائحة فيروس كورونا.

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