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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

مديريات التعليم تستعد للامتحانات الشهرية.. و«الدستور» تكشف التفاصيل

الخميس 18/مارس/2021 - 02:14 م
الامتحانات الشهرية
الامتحانات الشهرية
ريم محمود
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بدأت المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية فى الاستعداد للامتحانات الشهرية والتى ستكون نهاية الشهر الجارى، فبدأت المدارس تدريس المنهج الذي سيمتحن فيه الطالب خلال مارس.

وفى هذا السياق تكشف "الدستور" أبرز المعلومات عن الامتحانات الشهرية والتى تعتبر بديلة لامتحانات التيرم الثاني، من الصف الرابع الإبتدائي حتى الثاني الإعدادي.

بديلة عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني.
يُعقد الامتحان فيما درسه الطالب لمنهج الشهر ويعتبر منتهى ولا يدرج فى الشهور التالية.

- يعقد امتحان التربية الدينية فى نهاية الفصل الدراسي الثاني بالتزامن مع امتحان شهر مايو.

- تكون الامتحانات الشهرية بنظام الامتحان المجمع.

- ستعتمد الأسئلة على نظام الاختيار من متعدد مثل امتحان الفصل الدراسي الأول.

-تعتمد الأسئلة بنسبة كبيرة على الفهم وليس الحفظ.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن مواعيد الاختبارات الشهرية وهى كالتالى:

مواعيد اختبارات شهر مارس للمرحلة الابتدائية:
اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائي يوم الإثنين الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢١
اختبار طلاب الصف الخامس الابتدائي يوم الثلاثاء الموافق ٣٠ مارس ٢٠٢١
اختبار طلاب الصف السادس الابتدائي يوم الأربعاء الموافق ٣١ مارس ٢٠٢١

مواعيد اختبارات شهر أبريل للمرحلة الابتدائية:
اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائي يوم الأحد الموافق ٢٥ أبريل ٢٠٢١
اختبار طلاب الصف الخامس الابتدائي يوم الإثنين الموافق ٢٦ أبريل ٢٠٢١
اختبار طلاب الصف السادس الابتدائي يوم الثلاثاء الموافق ٢٧ أبريل الموافق ٢٠٢١

مواعيد اختبارات شهر مايو للمرحلة الابتدائية:
اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائي يوم الأحد الموافق ٢٣ مايو ٢٠٢١
اختبار طلاب الصف الخامس الابتدائي يوم الإثنين الموافق ٢٤ مايو ٢٠٢١
اختبار طلاب الصف السادس الابتدائي يوم الثلاثاء الموافق ٢٥ مايو ٢٠٢١
مواعيد اختبارات شهر مارس للصفوف الأول والثاني الإعدادي:
اختبار طلاب الصف الأول الإعدادي يوم الإثنين الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢١
اختبار طلاب الصف الثاني الإعدادي يوم الثلاثاء ٣٠ مارس ٢٠٢١

مواعيد اختبارات شهر أبريل للصفوف الأول والثاني الإعدادي:
اختبار طلاب الصف الأول الإعدادي يوم الأحد الموافق ٢٥ أبريل ٢٠٢١
اختبار طلاب الصف الثاني الإعدادي يوم الإثنين الموافق ٢٦ أبريل ٢٠٢١

مواعيد اختبارات شهر مايو للصفوف الأول والثاني الإعدادي:
اختبار طلاب الصف الأول الإعدادي يوم الأحد الموافق ٢٣ مايو ٢٠٢١
اختبار طلاب الصف الثاني الإعدادي يوم الإثنين الموافق ٢٤ مايو ٢٠٢١


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